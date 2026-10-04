Kampanja za milion knjiga za Liban; inicijativa za oživljavanje biblioteka uništenih u ratu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), libanske kulturne institucije pokrenule su kampanju "Milion knjiga za Liban" s ciljem prikupljanja knjiga i rekonstrukcije javnih, polujavnih i biblioteka povezanih s kulturnim udruženjima i institucijama u zemlji. Biblioteke koje su oštećene ili potpuno uništene nakon napada cionističkog režima.

Prema Al Jazeera Net-u, inicijativa također ima za cilj pomoći stanovnicima pogođenih područja da obnove svoje lične biblioteke, koje su izgubljene tokom rušenja njihovih domova.

Hadi Bakdash, koordinator Nacionalne mreže za očuvanje biblioteka i kulturne baštine u Libanu, rekao je da je projekat pokrenut uz učešće brojnih institucija, uključujući Međunarodni institut za akciju, Nacionalnu biblioteku Ba'qlin, Kulturno udruženje Tripolija i Udruženje 70 u Sidonu. Prema njegovim riječima, obim kampanje će se proširiti na različite regije i gubernije u Libanu.

Do objavljivanja ovog izvještaja, u centrima obuhvaćenim kampanjom prikupljeno je više od 40.000 svezaka knjiga. Organizatori očekuju da će se broj doniranih knjiga postepeno povećavati i približiti cilju od milion svezaka sa zvaničnim i nacionalnim pokretanjem kampanje u Bejrutu 7. oktobra u Libanskom sindikatu štampe.

Inicijativa je usmjerena na stotine javnih biblioteka oštećenih u izraelskim napadima na Liban, posebno u južnom Libanu, od kojih su neke teško dostupne zbog sigurnosnih uslova.

Privremene biblioteke za raseljena lica

Plan također uključuje postavljanje privremenih biblioteka ili iznajmljivanje prostora za biblioteke u raseljenim područjima. Cilj je osigurati da stanovnici gradova poput Houle, Odise i Bint Jbeila, koji se ne mogu vratiti svojim domovima, i dalje imaju pristup knjigama i da se mogu pregrupirati u privremenim skloništima.

Logistički izazovi i organizacija knjiga

Kampanja se suočava s nekoliko logističkih izazova, uključujući transport knjiga s mjesta donacije do centara za prikupljanje, kao i sortiranje i kategorizaciju djela. Donirane knjige su na jezicima, uključujući arapski, engleski, francuski, španski i armenski. Ova kolekcija uključuje književna djela, političke i historijske knjige, te druge teme.

Knjige se registruju i skeniraju u elektronskom sistemu tako da je poznata njihova lokacija skladištenja i knjige se mogu uputiti bibliotekama kojima su potrebne na osnovu teme, jezika i zahtjeva institucija koje ih primaju. Također, djela koja zahtijevaju njegu ili popravku identificiraju se i odvajaju prije preraspodjele.

Biblioteke koje su potpuno uništene

Među bibliotekama koje su potpuno uništene, možemo spomenuti Javnu biblioteku "Bint Jbeil" i Javne biblioteke "Aitrun" i "Taybah". Oštećen je i niz drugih biblioteka, uključujući Javnu biblioteku "Hermel".

Jedan od zvaničnika oštećenih biblioteka rekao je: Biblioteka "Bint Jbeil", koja je potpuno uništena, imala je više od 15.000 svezaka knjiga iz različitih oblasti, kao i elektronsku opremu.

Prema njegovim riječima, biblioteka je godišnje održavala više od 100 programa i aktivnosti, a više od 1.500 stanovnika Bint Jbeila i okolnih područja posjećivalo ju je svakog mjeseca. Sve bibliotečke usluge bile su besplatne, a 2012. godine centar je od Ministarstva kulture te zemlje dobio nagradu za najbolju biblioteku u Libanu.

Zvaničnik je objasnio da je biblioteka Bint Jbeil tokom rata prošla kroz različite faze oštećenja. Satelitski snimci su prvo pokazali oštećenje zgrade. Zatim je njen sadržaj ukraden, a zgrada zapaljena. Konačno, satelitski snimci objavljeni krajem juna pokazali su da je zgrada biblioteke Bint Jbeil potpuno uništena.

Napor za vraćanje knjiga u oštećena područja

Organizatori kampanje vjeruju da je kampanja „Milion knjiga za Liban“ napor da se ožive oštećene biblioteke i sačuva mjesto knjiga u područjima koja su bila meta napada.

Projekat i dalje prima donacije od javnosti, a programi prikupljanja knjiga su u toku u raznim regijama Libana.