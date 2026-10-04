Šiitski učenjaci u Heratu osudili nedavne pakistanske napade na Afganistan

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - šiitski učenjaci i razne grupe u gradu Džibrilu, Herat, Afganistan, održali su danas poslijepodne (nedjelja) konferenciju kako bi osudili nedavne pakistanske zračne napade na pokrajine Kunar i Helmand na istoku i jugu zemlje.

Učesnici konferencije opisali su pakistanske napade suprotnim principima susjedstva, islamskim standardima i međunarodnim zakonima te su najavili podršku privremenoj vladi Afganistana.

Šiiti iz Herata naglasili su jedinstvo i solidarnost afganistanskog naroda protiv stranih prijetnji i, pozivajući se na historijski otpor naroda ove zemlje protiv stranih sila, pozvali su građane da ostave po strani svoje razlike i ujedine se kako bi branili zemlju.

Pored ove konferencije, imam šiitske pokrajine Bamyan također je u svojim hutbama tokom džuma-namaza oštro osudio nedavne napade Pakistana, koji su rezultirali smrću i ranjavanjem velikog broja afganistanskih civila.

Vrijedi napomenuti da je, prema UNAMA-i, u nedavnim pakistanskim napadima na Kunar i Helmand ubijeno najmanje 10, a 9 drugih je ranjeno, od kojih je većina bila žene i djeca. U međuvremenu, Pakistan je tvrdio da su ovi napadi bili usmjereni na skrovišta naoružanih grupa i da je ubijeno 22 "terorista".