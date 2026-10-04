Protivimo se svakom stranom miješanju u poslove afričkih zemalja

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), egipatski predsjednički ured izdao je saopćenje u kojem je objavio da su tokom sastanka, koji je održan u gradu New Alameinu, dvije strane razgovarale o razvoju situacije u Sudanu.

U ovom razgovoru, al-Sisi je, obnavljajući podršku Egipta sudanskom narodu, naglasio posvećenost Kaira očuvanju jedinstva, teritorijalnog integriteta i nacionalnih institucija zemlje. Egipatski predsjednik je također naglasio kontinuirane napore zemlje na regionalnom i međunarodnom nivou kako bi se postiglo političko rješenje za okončanje rata, ublažavanje ljudske patnje sudanskog naroda, vraćanje sigurnosti i stabilnosti te početak faze obnove i razvoja.

Abdel Fattah al-Burhan je također pohvalio stavove Egipta u podršci Sudanu, nazivajući ga simbolom historijskih odnosa između dvije zemlje, te pohvalio političku i humanitarnu podršku Kaira i ugošćavanje velikog broja sudanskih državljana koji su napustili svoju zemlju zbog rata.

Šef Sudanskog vijeća za suverenitet također je naglasio važnost "nejednakosti između pravnih institucija sudanske vlade i pobunjeničkih milicija ili paralelnih institucija" i pohvalio stav Kaira u tom pogledu.

U povezanom razvoju događaja, Mreža sudanskih ljekara izvijestila je da su četiri civila, uključujući ženu i dijete, ubijena u napadima dronovima Snaga za brzu podršku na stambene četvrti u gradu Al-Daling.

U svom govoru na 8. samitu Afričke unije u El-Alameenu, El-Sisi je također ponovio dosljedan stav Kaira protiv bilo kakvog stranog miješanja u unutrašnje stvari afričkih zemalja, rekavši: "Poštovanje suvereniteta zemalja i njihovog jedinstva i teritorijalnog integriteta su temeljni i neizbježni principi za postizanje stabilnosti na kontinentu." Naglasio je: "Odnosi među zemljama moraju se zasnivati ​​na međusobnom poštovanju i daleko od jednostranih politika."

U drugom dijelu svog govora, egipatski predsjednik se osvrnuo na pitanje vode, dodajući: "Svjesni smo važnosti pitanja vode i potrebe da se njime upravlja na osnovu međunarodnih pravila i u koordinaciji između zemalja kako bi se osiguralo da nijedna strana ne bude oštećena; svaka zemlja ima pravo koristiti vodne resurse, pod uslovom da to ne šteti drugim zemljama." Naglasio je da saradnja u upravljanju prekograničnim rijekama mora biti zasnovana na međunarodnom pravu.

Navodeći da afrički kontinent ima ogromne resurse i ljudsko bogatstvo, Al-Sisi je naglasio potrebu da se prevaziđe status „pukog dobavljača sirovina“ i krene ka stvaranju integriranih lanaca vrijednosti unutar kontinenta. Također je pozvao na aktiviranje „Sporazuma o slobodnoj trgovini afričkog kontinenta“ kako bi se ojačala ekonomska integracija među zemljama kontinenta i izjavio: „Ekonomska integracija je jedan od najvažnijih alata za učvršćivanje mira.“

Navodeći da je obnova zemalja nakon sukoba ključna komponenta afričkog sistema mira i sigurnosti, egipatski predsjednik je obnovio posvećenost Egipta podršci naporima za obnovu u ratom pogođenim zemljama.

Osmi privremeni koordinacijski samit Afričke unije počeo je danas, u nedjelju, pod predsjedavanjem Al-Sisija i uz učešće afričkih lidera u El-Alameenu. Al-Sisi bi također trebao učestvovati na „Konsultativnom sastanku u El-Alameenu“ uz učešće lidera Egipta, Eritreje, Sudana i Somalije, s ciljem koordinacije regionalnih pitanja.