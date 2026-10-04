Od rata protiv Irana do odmora na Tajlandu / Priča o eroziji američkih snaga

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Nosač aviona USS George H. W. Bush stigao je u Phuket, Tajland, nakon otprilike šest mjeseci u regiji i sudjelovanja u vojnim operacijama Washingtona protiv Irana.

Prema medijskim izvještajima, nosač i njegova prateća udarna grupa bili su uključeni u podršku američkim udarima protiv Irana i provođenje američke pomorske blokade iranskih brodova u regiji u posljednjih šest mjeseci. Prema američkoj mornarici, Phuket je prva luka u koju nosač aviona dolazi otkako je napustio SAD u martu.

Oko 4.800 vojnika na nosaču aviona i prateća udarna grupa trebali bi napustiti brod tokom petodnevnog boravka. Brojni mornari su također viđeni kod obale Phuketa.

Dolazak USS George H. W. Bush na Tajland dolazi u vrijeme kada su porodice američkih snaga stacioniranih na nosačima aviona na Bliskom istoku posljednjih mjeseci kritizirale situaciju na njima. Neke porodice su prijavile loš kvalitet hrane, pogoršanje mentalnog zdravlja i pokušaje samoubistva nekih mornara.

Prisustvo nosača aviona George Bush na Tajlandu dolazi nakon što je nosač aviona Abraham Lincoln prethodno otišao u Pattayu na Tajlandu na petodnevni odmor nakon iscrpljujućeg raspoređivanja u ratu protiv Irana. Prisustvo Lincolna na Tajlandu pratile su i mnoge nuspojave. Euronews je o prisustvu Lincolna u Pattayi napisao: "Putovanje u raj za seks turiste nakon učešća u ratu protiv Irana!"

Prisustvo američkih trupa u Tajlandu, a posebno u Pattayi, datira barem iz vremena Vijetnamskog rata. Na vrhuncu tog rata, oko 40.000 do 50.000 američkih vojnika bilo je stacionirano u Tajlandu, uglavnom podržavajući zračne operacije povezane s ratom. Baze koje su koristile američke snage bile su raštrkane po cijelom Tajlandu.