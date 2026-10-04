Gradonačelnik New Yorka kritikovao nastavak masakra u Gazi uz finansijsku podršku SAD-a

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani izjavio je da se genocid nad Palestincima u Pojasu Gaze nastavlja, te je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua opisao kao odgovornog za planiranje ovog užasnog genocida.

Mamdani je dodao: Razgovor o prekidu vatre ne znači kraj uslova s ​​kojima se Palestinci suočavaju u Pojasu Gaze, a genocid u Gazi i dalje traje.

Dodao je: „Izraelska vojska je prošle sedmice ubila 11-godišnje palestinsko dijete u području koje se smatralo sigurnom zonom u Gazi, a to ukazuje na to da se akcije i kršenja nastavljaju uprkos objavi o prekidu vatre.“

Gradonačelnik New Yorka također je kritizirao američku politiku prema Izraelu, rekavši da američka vlada ne samo da gleda kako se Palestincima uskraćuje sigurnost i dostojanstvo, već i plaća za to.

Mamdani se također osvrnuo na nedavno putovanje Benjamina Netanyahua u New York kako bi prisustvovao sastancima Generalne skupštine UN-a i kritizirao činjenicu da nije uhapšen uprkos nalogu za hapšenje koji je izdao Međunarodni krivični sud.