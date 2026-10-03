Hakim: Zahtijevamo ponovno otvaranje svih aerodroma za letove između Irana i Iraka

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Sayyed Ammar Hakim, čelnik Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti, cijenio je napore iračke vlade i praćenje Alija Faleha Al-Zaidija, premijera zemlje, za nastavak iranskih letova iz i do Međunarodnog aerodroma Najaf Ashraf.

Hakim je ovaj potez smatrao važnim korakom u olakšavanju kretanja pacijenata, hodočasnika i putnika te je naglasio da podržava turizam i komunikaciju između dvije nacije Iraka i Irana.

Dodao je: Ovo postignuće pokazuje da konstruktivan dijalog i diplomatija mogu dovesti do rješavanja neriješenih slučajeva i uklanjanja prepreka kako bi se služilo interesima Iraka i njegovog naroda.

Vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti također je izrazio solidarnost s Islamskom Republikom Iran i njenim narodom u suočavanju s predstojećim ekonomskim pritiscima i pozvao na kontinuirane napore za ponovno otvaranje svih aerodroma za letove između dvije zemlje.

Hakim je naglasio da je ponovno otvaranje zračnih ruta između Iraka i Irana, posebno iz humanitarnih razloga, važno i da može olakšati kretanje hodočasnika iz dvije zemlje.