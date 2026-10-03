Zvono za uzbunu za džamiju Al-Aksa; "Cionistička prijetnja nije samo upad, već uništenje"

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), kako su se napadi cionističkih doseljenika na džamiju Al-Aksa intenzivirali, stotine marokanskih građana okupilo se ispred parlamenta zemlje u Rabatu kako bi upozorili na rastuće opasnosti s kojima se suočava prva Kibla muslimana i zatražili prekid normaliziranih odnosa sa cionističkim režimom.

Marokanci su se u petak okupili ispred zgrade parlamenta u glavnom gradu kao odgovor na poziv „Marokanske inicijative za podršku i pomoć“ i „Nacionalne akcione grupe za Palestinu“. Noseći palestinske zastave, učesnici su skandirali slogane osuđujući cionistički režim i protiveći se normalizaciji odnosa između Rabata i Tel Aviva.

Na ovom tajnom skupu, koordinator „Nacionalne akcione grupe za Palestinu“, Al-Siriti, naglasio je da je „džamija Al-Aksa u opasnosti i da svi moraju djelovati“, te rekao da trenutna prijetnja džamiji više nije ograničena na napade i podmetanje požara, te da je „uništenje“ postala glavna prijetnja. Također je istakao kontinuiranu podršku marokanskog naroda Palestini i pitao arapske i islamske zemlje koje će mjere poduzeti protiv trenutnih dešavanja u Jerusalemu.

11.000 napada za manje od mjesec dana

Ovo upozorenje dolazi u vrijeme kada se broj napada cionističkih doseljenika na džamiju Al-Aksa povećao posljednjih sedmica.

Prema podacima koje je dostavio Jerusalimski gubernat, 11.409 doseljenika ušlo je u džamiju Al-Aksa od 12. septembra do 1. oktobra. Također, u prvih pet dana jevrejskog praznika Arš, od 27. septembra do 1. oktobra, 9.138 doseljenika upalo je u ovo sveto mjesto.

Ova statistika je objavljena dok izvještaji o dešavanjima u džamiji Al-Aksa posljednjih mjeseci ukazuju na porast napada, ograničenja nametnuta Palestincima i pokušaje stvaranja novih realnosti na tom mjestu.

Protest protiv normalizacije uz odbranu Al-Akse

Nedavni protest u Rabatu nije bio ograničen samo na podršku Palestini. Demonstranti su pozvali na prekid normalizacije odnosa Maroka sa cionističkim režimom; pitanje koje je ponovo postalo jedna od žarišnih tačaka pokreta marokanskih civilnih i političkih grupa posljednjih sedmica.

Prije skupa, "Nacionalna akciona grupa za Palestinu" također je pozvala arapske i islamske nacije i vlade da poduzmu mjere kako bi spasile džamiju Al-Aksa od onoga što su nazvali "velikim opasnostima" protiv ovog svetog mjesta, te istovremeno pozvala na formiranje narodnog pokreta protiv normalizacije i svih oblika odnosa sa cionističkim režimom.

Nedavni val protesta u Maroku nastavlja se uprkos tome što su diplomatski odnosi zemlje sa cionističkim režimom obnovljeni krajem 2020. godine; problem koji se posljednjih godina suočava s protestima dijelova marokanskog društva i političkih i civilnih grupa.

Međutim, sada, s intenziviranjem napada na džamiju Al-Aksa, ovi protesti su se ponovo pojavili na ulicama Rabata, a upozorenja o budućnosti ovog svetog mjesta, zajedno sa zahtjevima za prekid normalizacije, postala su njihov glavni fokus.