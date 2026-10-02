Predaja povećava pohlepu cionističkog režima da ponizi nacije

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Šejh Ali Khatib, zamjenik predsjedavajućeg Vrhovnog islamskog vijeća libanonskih šiita, naglašavajući da cionistički režim razumije samo jezik moći, rekao je: Suočavanje s ovim režimom je kroz otpor, a ne predaju, a jedinstvo među muslimanima može se suprotstaviti njegovoj pohlepi i okončati njegovu agresiju.

Šejh Khatib izjavio je: Predaja povećava pohlepu neprijatelja da ponizi nacije i okonča palestinsko pitanje, koje je pitanje za islam i Arape.

Naglasio je: Agresije cionističkog režima pokazale su da ovaj režim ne cilja na određeno pleme ili zemlju, već se njegov opseg djelovanja proširio na razne arapske i islamske zemlje.

Potpredsjednik Vrhovnog islamskog vijeća libanonskih šiita pozvao je muslimane i Arape da se zajedno suprotstave ovom režimu i naglasite jedinstvo i solidarnost umjesto da se sukobljavaju i upuštaju u plemenske i etničke pobune.

Šejh Khatib je naglasio da ove pobune koriste neprijatelju i jačaju ga, dok slabe pitanja islamskog ummeta i sam ummet.