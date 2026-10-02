Zastoj u pregovorima: Bejrut sve otvorenije traži izraelsko povlačenje iz južnog Libanona

Libanonski premijer Nawaf Salam je tokom nedavnog sastanka s američkim državnim sekretarom Marcom Rubiom zatražio transparentan vremenski okvir za provođenje sporazuma o povlačenju okupacionih snaga. Naglasio je da se obaveze moraju provoditi „uzajamno“ i „u fazama“, pri čemu bi se potpuno izraelsko povlačenje s teritorije Libanona odvijalo paralelno sa širenjem kontrole i suvereniteta libanonske države.

Ovakav stav dolazi nakon što ni prethodni pregovori nisu donijeli nikakve konkretne rezultate, dok je sedma runda pregovora završena bez dogovora o ključnim teritorijalnim pitanjima. Naredna runda pregovora odgođena je za oktobar.

Šta je problem?

Trenutni spor odnosi se na redoslijed provođenja obaveza. Bejrut želi da izraelsko povlačenje i provođenje sporazuma budu međusobno povezani, dok je provođenje okvira koji podržava SAD praktično zaustavljeno zbog neslaganja oko redoslijeda koraka.

S druge strane, dok pregovori traju, izraelski napadi i širenje prisustva nisu prestali na jugu Libanona. Nedavni izvještaji govore o zračnim napadima, artiljerijskom granatiranju i uništavanju civilne infrastrukture na jugu zemlje, uporištu pokreta otpora Hezbollah. Time je dodatno naglašen jaz između diplomatskih obećanja i stvarnosti na terenu.

Izraelske okupacione snage, kako izvještava Reuters, i dalje drže pod okupacijom dijelove južnog Libanona, dok su njihove elitne jedinice uspostavile tampon-zonu duboko unutar libanonske teritorije. U takvim okolnostima, nastavak pregovora bez konkretnog napretka u osiguravanju izraelskog povlačenja izazvao je političke komplikacije za libanonsku vladu.

Zašto je Bejrut promijenio stav?

Znakovi su jasni, a frustracija Bejruta procesom provođenja sporazuma uz posredovanje SAD-a sve je veća. Libanonski premijer je pred Generalnom skupštinom UN-a poručio da Tel Aviv mora ispuniti svoje obaveze i okončati okupaciju južnog Libanona.

Libanonska vlada sada se, praktično, suočava sa stvarnošću na terenu i svjesna je da dosadašnji pregovori nisu uspjeli prisiliti Tel Aviv na potpuno povlačenje iz okupiranih područja Libanona. Čak i nakon Salamovog sastanka s Rubiom u Washingtonu, premijer je naglasio potrebu za vjerodostojnim mehanizmom za praćenje poštivanja obaveza, čime je ogoljena zabrinutost Bejruta da ni Tel Aviv ni Washington neće ispuniti ono što su obećali.

Ono što se, praktično, pojavljuje jeste sve dublja libanonska sumnja u održivost diplomatskog puta koji vode SAD i Izrael.

To je posljednjih dana navelo libanonsku vladu da više nego ranije prepozna legitimnost uloge Hezbollaha u sigurnosnoj računici Libanona. Hezbollah se od samog početka protivio pregovorima s Tel Avivom, insistirajući da je nastavak otpora na jugu jedini način da se okupacione snage istjeraju iz zemlje.

Je li SAD posrednik ili dio jednačine?

Kontinuirana američka podrška Izraelu izazvala je ozbiljne sumnje u ulogu Washingtona kao posrednika u slučaju Libanona. Suštinski problem za Bejrut jeste to što američka politička podrška Tel Avivu još nije dovela do potpunog povlačenja okupacionih snaga s libanonske teritorije. Zbog toga libanonska vlada insistira na „uzajamnoj razmjeni obaveza“, čvrstom vremenskom okviru i mehanizmu za praćenje provođenja sporazuma. Ipak, uprkos tim zahtjevima, izraelske snage i dalje drže dijelove južnog Libanona.

Promjena stava libanonske vlade

U međuvremenu, pojedini posmatrači smatraju da primjetnu promjenu stavova vlade u Bejrutu prije svega treba posmatrati kao reakciju na jaz između diplomatskih obećanja i razvoja događaja na terenu. Vladi je, kako navode, postalo dovoljno jasno da samo američko posredovanje ne garantuje provođenje sporazuma i da je Washington, općenito, dio složene jednačine u aktuelnoj situaciji, a ne posrednik koji stoji izvan nje.

Trenutni zastoj istovremeno nosi važnu poruku za političku računicu Libanona. Ona glasi da povlačenje bez vremenskog okvira neće dovesti nikuda. Možda upravo zato više ne vidimo Salama da zauzima oštre stavove protiv otpora kao što je to ranije činio.

U svojim nedavnim izjavama nakon sastanka s Rubiom, Salam nije govorio o „razoružavanju Hezbollaha“, već je naglasio širenje državnog suvereniteta.

Stoga, budući da pregovori nisu uspjeli osigurati izraelsko povlačenje, libanonska vlada sada pritišće Tel Aviv da ispuni svoje obaveze i povuče se iz južnog Libanona, umjesto da se usmjerava na libanonski pokret otpora – stav koji se u velikoj mjeri podudara s argumentacijom samog Hezbollaha.