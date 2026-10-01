Šiitska fondacija Amerike upozorava: Džamije širom Sjedinjenih Država u kritičnoj sigurnosnoj situaciji

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Šiitska fondacija Amerike (SMF) objavila je u svom novom izvještaju da je val prijetnji i napada na džamije i muslimanske građane širom Sjedinjenih Država stvorio ozbiljne sigurnosne probleme za islamske institucije. Prema izvještaju, od januara do septembra 2026. godine zabilježeno je 38 prijetnji i napada na muslimane, što ukazuje na porast nivoa fizičkih prijetnji protiv muslimanske zajednice u zemlji.

Jedan od najzabrinjavajućih slučajeva u području Washingtona odnosi se na ADAMS Centar u Sjevernoj Virginiji. Nakon što je otkrivena poruka na Instagram stranici centra da neko namjerava poslati eksploziv na ceremoniju, policija je započela istragu i na kraju je identificiran, uhapšen i optužen 50-godišnji muškarac po imenu Adam Sawyer zbog prijetnji bombom.

U Kaliforniji, savezni tužioci optužili su 60-godišnjeg muškarca po imenu Louis White zbog slanja prijetećeg pisma Islamskom centru Temecula Valley. Pismo, koje je sadržavalo prijetnju masovnim ubistvom muslimana i uvredljivu sliku, dovelo je do savezne istrage koja je rezultirala pretresom kuće optuženog i otkrićem nekoliko komada ilegalnog oružja, uključujući poluautomatsku pušku bez serijskog broja.

Još jedan slučaj dogodio se u septembru u Troyu, Michigan, gdje se 79-godišnji muškarac po imenu Peter Hamilton Northup suočio s optužbama za zločin iz mržnje nakon što se suočio s četvoricom muslimanskih muškaraca koji su raspravljali o islamu i Kur'anu u blizini javne biblioteke. Policija je zaplijenila 19 pištolja iz njegovog doma.

Ove zabrinutosti prevazilaze direktne kriminalne prijetnje. U Teksasu, u sigurnosnom biltenu Šiitske fondacije zabilježeni su online napadi i uznemiravanje učenika i islamskih grupa u javnim srednjim školama, kao i okupljanje oko 50 ljudi u Islamskom udruženju okruga Collin u Planu, kojim su se bavile snage reda.

Izvještaj napominje da postoji razlika između verbalnih protesta ili kritika zaštićenih Prvim amandmanom i ozbiljnih prijetnji nasiljem i bombaškim napadima. Iako izražavanje neslaganja ili okupljanja nisu nužno krivična djela, vjerodostojne prijetnje životu i imovini i prijetnje bombama zahtijevaju ozbiljnu intervenciju organa za provođenje zakona i sigurnosnih organa.

U tom smislu, Američka agencija za kibernetičku sigurnost i sigurnost infrastrukture (CISA) preporučila je višeslojni pristup osiguravanju sigurnosti vjerskih mjesta; uključujući imenovanje sigurnosnih službenika, razvoj planova za reagovanje u hitnim slučajevima, procjene ranjivosti i zaštitu različitih dijelova vjerskih centara i njihovih pridruženih škola.

Na kraju izvještaja, Rahat Hussain, izvršni direktor Šiitske fondacije Amerike, naglasio je da muslimanske zajednice moraju imati ozbiljno sigurnosno planiranje, a da ne upadnu u zamku straha i povlačenja iz javnog života, te da uspostavljanjem snažnih odnosa s policijom i obukom njihovog osoblja moraju zaštititi kontinuitet svojih vjerskih i društvenih aktivnosti.