Predstavljena knjiga "Fakih iz Kerbele"; Pregled misli i naučnog naslijeđa ajatollaha Seyyeda Mohammada Taqija Modarresija

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - svečanost otkrivanja knjige "Fakih iz Kerbele" održana je u prisustvu grupe naučnika i univerzitetskih profesora, istraživača i akademskih ličnosti. Ovo djelo, koje je napisao dr. Abdul Wahab Furati, istraživač i autor, istražuje različite aspekte života, mišljenja i naučnih, intelektualnih i društvenih aktivnosti velikog ajatollaha Seyyeda Mohammada Taqija Modarresija.

Na ovoj ceremoniji, hudžetul-islam Najaf Lakzai, hudžetul-islam Seyyed Mahdi Modarresi, dr. Abdul Wahab Furati, dr. Peyman Ayati i Rashid al-Rashed izrazili su svoja mišljenja o ovom djelu i naučnoj i intelektualnoj ličnosti ajatollaha Modarresija.

Najaf Lakzai, šef Instituta za istraživanje islamskih nauka i kulture, istakao je razliku između objašnjenja, propagande i uspostavljanja religije i izjavio: Neki učenjaci se zaustavljaju u fazi objašnjavanja islamskih učenja, neki se bave promocijom i propagandom pored objašnjenja, ali jedna grupa se bavi uspostavljanjem religije od samog početka i razmišlja o izgradnji institucija, obuci snaga i upravljanju društvom kako bi se religija ostvarila u društvenoj areni.

Pozivajući se na 13. ajet časne sure Šura, dodao je: Uspostavljanje religije zahtijeva formaciju i organizaciju, a ajatollah Modarresi također naglašava potrebu za formiranjem sistema i institucija koje djeluju pod vjerskim vodstvom.

Lakzai, objašnjavajući civilizacijski i globalni pristup ajatollaha Modarresija, rekao je: On vjeruje da se, kako bi se uspostavila religija, mora obratiti pažnja na sve aspekte društva s civilizacijskim, islamskim, doktrinarnim i jurisprudencijalnim pristupom.

Šef Instituta za islamske nauke i kulturu također se osvrnuo na pitanja vezana za politički sistem i državu u mislima ajatollaha Modarresija i rekao: U ovom sistemu, islamska država nije odgovorna samo za uspostavljanje reda i sigurnosti, već mora i zaštititi dostojanstvo ljudi, osigurati osnovu za uspostavljanje religije i negirati dominaciju.

Seyyed Mahdi Modarresi je također izjavio: Otkrivanje ovog djela nije samo otkrivanje nekoliko stotina stranica, već otvaranje prozora u misao, iskustvo i dio historije šiitske misli.

Dodao je: Ajatollaha Modarresija treba posmatrati u kontekstu žive i dinamične tradicije u šiitskoj jurisprudenciji i misli; jurisprudencije koja, čuvajući svoje korijene, ima sposobnost rasta i odgovaranja na nova pitanja.

"Jurisprudencija u ovoj perspektivi je živo i vodeće znanje koje mora biti prisutno u kontekstu života i odgovoriti na pitanja današnjice" - rekao je.

Dr. Abdul Wahab Furati, istraživač i autor knjige "Fakih iz Kerbele", izjavio je o motivaciji za pisanje ovog djela: Jedan od ciljeva ovog istraživanja bio je predstaviti intelektualne dimenzije ajatollaha Modarresija; jer uprkos godinama naučne i društvene aktivnosti, nije postojalo tačno znanje o njegovom intelektualnom sistemu među nekim studentima i istraživačima.

Dodao je: Ajatollah Modarresi nije samo skup raspršenih stavova, već ima koherentan intelektualni projekat koji se provodi tokom decenija, a njegove različite dimenzije još uvijek zahtijevaju istraživanje.

Dr. Peyman Ayati, predsjednik Foruma za šiitske studije i sekretar Nacionalnog vijeća vjerskih učenjaka, govoreći o naučnom i društvenom statusu ajatollaha Modarresija, rekao je: On je jedan od onih pravnika koji je izvukao znanje iz njegovog teorijskog stanja i pretvorio ga u alat za upravljanje nacijom, te uspostavio vezu između vjerskog znanja i islamske politike.