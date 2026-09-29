Sedmica iranske kulture u Rusiji počela čitanjem Putinove poruke

Prema izvještaju novinske agencije Ahlulbayt (AS) - ABNA -, zvanično su otvoreni Dani iranske kulture u Rusiji i to učešćem168 umjetnika iz trideset različitih oblasti u četiri ruska grada.

Olga Borisovna Lyubimova, ministrica kulture Ruske Federacije, izjavila je u govoru nakon nastupa Iranskog nacionalnog orkestra kojim je dirigirao Homayoun Rahimian u najvažnijem umjetničkom centru u Moskvi: "Zajednička dužnost iranskih i ruskih umjetnika je da koriste plodno tlo zajedničke kulturne saradnje kako bi ojačali odnose između dva naroda i donijeli čast svojim narodima."

Lyubimova, čitajući poruku ruskog predsjednika povodom početka Iranske kulturne sedmice u Rusiji, rekla je: Ovaj povoljan događaj i ovo umjetničko okupljanje imat će utjecaj na odnose između dva historijska naroda Irana i Rusije i njihovu budućnost.

Kultura je trajni jezik iransko-ruske veze

Nadalje, iranski ministar kulture i islamske prosvjete, u svom govoru osvrćući se na održavanje Iranske kulturne sedmice u Rusiji, nazvao je ovaj događaj čašću za iransku kulturu i rekao: Održavanje takvih okupljanja i festivala čuva ime i kulturu Irana živima, izražajnima i slavnima.

Dodao je: U skladu s ovim ciljem, održavanje kulturnih događaja i međunarodnih festivala pružilo je vrijedne prilike za suočavanje s izazovima i sankcijama. Festivali s novim pristupima mogu pomoći u učvršćivanju položaja umjetnosti i kulture i predstavljanju kulturnih kapaciteta zemlje.

Govoreći o kulturnoj saradnji između Irana i Rusije prošle godine, ministar je rekao: Jezik iranske umjetnosti i kulture uspio je stvoriti dublju vezu između dva naroda prisustvom ruskih umjetnika i korištenjem zajedničkih kapaciteta.

Salehi je nastavio: Ove saradnje održane su u obliku edukativnih radionica i kulturnih događaja u različitim gradovima, pružajući obostrane mogućnosti za razmjenu iskustava i razvoj tradicionalne i moderne umjetnosti.

Također se osvrnuo na održavanje muzičkih događaja u velikim dvoranama i rekao: Izvođenje autentične muzike i predstavljanje umjetničkih djela bilo je ugodno i trajno iskustvo za publiku. Izvođenje ovih djela, usmjerenih na povezivanje duše i umjetnosti, prošle godine je praćeno pozitivnim povratnim informacijama publike u raznim dvoranama.

Zaključno, iranski ministar Salehi naglasio je nastavak kulturnih aktivnosti i proširenje saradnje između Irana i Rusije, rekavši: Osnovni princip u ovom smjeru je nastavak aktivnosti i proširenje obima kulturne saradnje kako bi iranska kultura uvijek bila prepoznata kao uticajna na međunarodnoj sceni.