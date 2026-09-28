Napori iranskog šehida za islamsko jedinstvo neće biti zaboravljeni

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), u cilju razvoja vjerskih interakcija s muslimanima sjevernog susjeda Irana, Seyyed Abbas Salehi, ministar kulture i islamskog vodstva, Kazem Jalali, iranski ambasador u Rusiji, Hossein Deosalar, zamjenik za razvoj naučne i kulturne saradnje pri Organizaciji za islamsku kulturu i odnose, Abdolreza Rashed, iranski savjetnik za kulturu u Moskvi, i grupa kulturnih i umjetničkih zvaničnika zemlje sastali su se i razgovarali sa šejhom Ravilom Ayn al-Dinom, velikim muftijom ruskih muslimana, u Velikoj džamiji u Moskvi.

Na ovom sastanku, Einuddin je naglasio duboke veze između muslimana Irana i Rusije i izjavio: "S obzirom na visok položaj Irana u islamskom svijetu, dobri odnosi između vjerskih zajednica dvije zemlje oduvijek su bili poželjni i izvor su mnogih dobrih djela."

Dodao je: „Iran i njegov vođa šehid su poznate ličnosti i duhovni i poštovani vođe čiji trajni napori u ujedinjenju islamske nacije, pravdi i širenju mira neće biti zaboravljeni od strane bilo koje publike, bez obzira na nacionalnost ili religiju.“

Iranska kulturna sedmica u Rusiji, koju organizuje Organizacija za islamsku kulturu i odnose, zvanično će biti otvorena posebnom ceremonijom u Moskvi danas, u ponedjeljak (26. oktobra), uz prisustvo ministara kulture dvije zemlje. Nakon Moskve, gradovi Kazan i Astrahan će biti domaćini ceremonija vezanih za iranske kulturne dane.