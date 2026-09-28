Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), glasnogovornik Korpusa islamske revolucionarne garde opisao je to područje kao "lovište" za iranske snage.

General Mohebi je izjavio: "Hormuški moreuz ne samo da nije otvoren, već je i lovište za mornaricu IRGC-a po pitanju američkih podmornica."

Također je objavio otkriće i vađenje drugog podvodnog plovila, rekavši: Ovaj put je pronađen Mk 18 Mod 2 Kingfish; napredno autonomno podvodno vozilo (AUV) opremljeno sonarom i preciznim navigacijskim sistemom, a njegova vrijednost se procjenjuje na nekoliko miliona dolara.

Portparol IRGC-a naglasio je da važnost ove akcije nije ograničena samo na hvatanje vojnog uređaja, već da se ova oprema može koristiti i kao „tehnološki i obavještajni plijen“.