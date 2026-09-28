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Hormuški moreuz ne samo da nije otvoren, već je i lovište za mornaricu IRGC-a

28 septembar 2026 - 09:07
News ID: 1870955
Hormuški moreuz ne samo da nije otvoren, već je i lovište za mornaricu IRGC-a

ABNA24: Govoreći o operacijama mornarice IRGC-a u Hormuškom moreuzu, glasnogovornik Korpusa islamske revolucionarne garde opisao je to područje kao "lovište" snaga za američke podmornice.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), glasnogovornik Korpusa islamske revolucionarne garde opisao je to područje kao "lovište" za iranske snage.

General Mohebi je izjavio: "Hormuški moreuz ne samo da nije otvoren, već je i lovište za mornaricu IRGC-a po pitanju američkih podmornica."

Također je objavio otkriće i vađenje drugog podvodnog plovila, rekavši: Ovaj put je pronađen Mk 18 Mod 2 Kingfish; napredno autonomno podvodno vozilo (AUV) opremljeno sonarom i preciznim navigacijskim sistemom, a njegova vrijednost se procjenjuje na nekoliko miliona dolara.

Portparol IRGC-a naglasio je da važnost ove akcije nije ograničena samo na hvatanje vojnog uređaja, već da se ova oprema može koristiti i kao „tehnološki i obavještajni plijen“.

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