Indija: Muslimani održavaju 24-satni protest ispred historijske džamije u znak protesta protiv plana rušenja

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), stotine muslimana u gradu Ujjain, Madhya Pradesh, Indija, okupljale su se naizmjenično unutar džamije kako bi protestovale protiv plana rušenja dijela historijske džamije "Shahi" u gradu; akcija koja se intenzivirala nakon povećanog prisustva policijskih snaga i raspoređivanja snaga za brzo reagovanje oko džamije.

Prema izvještajima indijskih medija, džamija će biti djelimično srušena kao dio plana proširenja ulice u Ujjainu i uoči hinduističkog vjerskog festivala Simhastha Kumbh 2028. godine. Demonstranti kažu da su prisutni unutar džamije oko dvije sedmice, danju i noću, u različitim smjenama, a tamo se održava i pet dnevnih molitvi.

Prema izvještaju, nakon što su sinoć pojačane policijske snage, na lokaciji su raspoređene snage za "brzo reagovanje", a oprema za rušenje je također premještena na lokaciju, veliki broj muslimana okupio se unutar i oko džamije i operacija je zaustavljena. Član džamijskog odbora također je objavio da je najmanje hiljadu ljudi prisutno unutar džamije nakon podnevne molitve i da se prisutni smjenjuju.

Mufti Junaid, učenjak iz Indorea, protestujući protiv plana rušenja džamije, rekao je da ako se ova džamija sruši, 28 drugih džamija također može biti podvrgnuto sličnim mjerama. Naglasio je da rušenje vjerskih objekata zbog razvojnih projekata ne bi trebalo dovesti do postepenog uklanjanja džamija. Također se osvrnuo na ranije rušenje džamije Takhiyya u Ujjainu i rekao da su muslimani odlučili ostati na lokaciji kako bi zaštitili džamiju Shahi zbog onoga što su smatrali neispunjenim obećanjima vlasti.

Džamija Shahi nalazi se u blizini hrama Mahakaleshwar i rijeke Shipra, a sporni projekt uključuje proširenje ceste za 15 metara. Visoki sud Madhya Pradesha početkom septembra odbacio je dvije peticije kojima se osporava odluka općine Ujjain, tvrdeći da je postupak općine bio u okviru propisa i uzimajući u obzir prometne potrebe i veliki broj hodočasnika koji su prisustvovali događaju 2028. godine. Sud je također rekao da su dijelovi 10 hramova i džamije već srušeni na istoj ruti te da su vlasti Ujjaina poduzele korake u vezi s razvojnim projektima na oko 80 vjerskih objekata.