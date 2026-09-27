Talibani zatvorili kliniku Fatima al-Zahra u zapadnom Kabulu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izvori u Kabulu kažu da su talibanske snage Ministarstva pravde danaszatvorile kliniku Fatima al-Zahra u zapadnom Kabulu. Prema tim izvorima, snage ministarstva su, po dolasku na lokaciju, zaustavile aktivnosti klinike i zatvorile njenu zgradu.

Klinika Fatima al-Zahra (SA) je medicinski centar povezan sa šiitskom zajednicom Afganistana i, prema dostupnim informacijama, izgrađena je uz podršku Islamske Republike Iran i aktivno je pružala medicinske usluge stanovnicima Kabula.

Ova akcija se poduzima dok je posljednjih mjeseci talibansko Ministarstvo pravde također zaustavilo aktivnosti niza važnih vjerskih, obrazovnih i kulturnih centara povezanih sa šiitima i Hazarima u Afganistanu.

Ranije su snage povezane s talibanskim Ministarstvom pravde zatvorile Centar Khatam al-Nabiyyin (SA), Naučni i kulturni kompleks Khatam al-Anbiya (SA) i neke druge šiitske centre u Kabulu.

Također je bilo izvještaja o hapšenju brojnih zvaničnika i aktivista ovih centara. U nekim slučajevima, talibani su kao razloge za svoje postupke naveli probleme vezane za vlasništvo nad zemljištem i navodne "antidržavno aktivnosti".

Talibansko Ministarstvo pravde još nije objavilo službeno objašnjenje za zatvaranje klinike Fatima al-Zahra (SA).