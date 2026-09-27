Dvije holivudske poznate ličnosti uhapšene na propalestinskom skupu ispred UN-a

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), oskarovka Susan Sarandon i Hannah Einbinder , istaknuta glumica u seriji "Hacks", uhapšene su od strane policije tokom protestnog skupa u New Yorku u znak podrške Palestini, koji se poklopio s pojavljivanjem Benjamina Netanyahua na Generalnoj skupštini UN-a. Skup je organizirala grupa "Jevrejski glasovi za mir", a demonstranti su držali transparente na kojima su zahtijevali prekid isporuka američkog oružja Izraelu i kraj rata u Gazi.

Prema Independentu, njujorška policija je saopštila da su demonstranti nastavili da se okupljaju na ulici uprkos upozorenjima da napuste područje, te da je određeni broj njih odveden u pritvorski centar. Tačan broj pritvorenika nije objavljen u početnom policijskom izvještaju, iako naknadni izvještaji ukazuju da je na skupu uhapšeno više od 100 ljudi.

Sarandon i Einbinder su ranije govorile o mogućem pritisku u filmskoj industriji zbog svojih javnih stavova o Palestini. Sarandon je u septembru rekla da je njena javna podrška Palestini uticala na to da ne dobije neke filmske uloge. Einbinder je također na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Cannesu rekla da smatra da je cijena šutnje o Palestini veća od cijene štete za njenu karijeru.