Zabrinutost u Afganistanu zbog ponovnog intenziviranja vojnih sukoba s Pakistanom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), zabrinutost i očekivanja su porasli među narodom ove zemlje nakon što je Pakistan nastavio zračne napade na afganistansko tlo. U najnovijem slučaju, u pakistanskom zračnom napadu 24. septembra ubijena su četiri afganistanska civila. Razvoj događaja koji je povećao tenzije između Kabula i Islamabada i mogućnost novog kruga sukoba na granici dvije zemlje.

Prema izvještaju lista "Al-Arabi Al-Jadeed", dok je talibanska vlada najavila da je odgovarajući odgovor koji proizlazi iz čvrstog stava definitivno na putu, ljutnja je također porasla među narodom i plemenima Afganistana. Plemena zahtijevaju da talibanska vlada zauzme čvrst stav protiv Pakistana i da im se da uloga u ovom procesu.

Sayed Sarwar Khan, plemenski vođa u južnoj afganistanskoj provinciji Paktika, kaže: "Mi, plemena, živimo u ovoj regiji stotinama godina, dok je Pakistan stvoren prije otprilike 70 godina. Ali otkako su ovu zemlju osnovali Britanci, nismo vidjeli ništa dobro od nje. Dakle, sada je vrijeme da plemena odluče o ovom pitanju i odigraju ulogu u eliminaciji ove prijetnje."

U intervjuu za novine Al-Arabi Al-Jadeed, ovaj afganistanski plemenski vođa dodao je da Pakistan ne može uplašiti Afganistance s nekoliko aviona i raketa. Naše ruke će im doprijeti do vrata i ako Bog da, ako pređemo granicu, vidjet će koliko ćemo daleko stići za dan i noć. Želimo živjeti u sigurnosti i miru, ali nažalost, Pakistan preuzima planove neprijatelja i provodi ih protiv nas.

Nastavio je: Rakete ispaljene iz aviona su američke proizvodnje. Iste rakete koje su SAD dale cionističkom režimu padaju na narod Gaze. Koliko dugo bismo trebali tolerisati ovu situaciju? Danas se u regiji Dera Ismail Khan u Pakistanu dogodila velika eksplozija, u kojoj je ubijen i ranjen određeni broj ljudi. Stoga će Pakistan izvesti svoje zračne napade u Afganistanu kao odgovor na ovaj napad. Ova logika uopšte nije prihvatljiva.

Pakistanske snage su prije dva dana izvele zračne napade na 10 položaja u tri afganistanske provincije, uključujući Kandahar, Paktiju i Khost. Pakistansko Ministarstvo informisanja objavilo je u saopštenju da su ciljane pozicije korištene za skladištenje i lansiranje dronova, te da je operacija izvedena kao odgovor na dronove za koje Islamabad tvrdi da su letjeli s afganistanskog tla prema Pakistanu.

Nasuprot tome, talibanska vlada je objavila da su četiri afganistanska civila ubijena u ovim napadima i osudila ono što je nazvala invazijom na afganistansku teritoriju. Glasnogovornik talibana Zabihullah Mujahid rekao je da će Kabul na odgovarajući način odgovoriti na napade.

Napadi su se dogodili samo nekoliko dana nakon što je još jedan pakistanski zračni napad 21. septembra pogodio područja u afganistanskim provincijama Kunar i Paktika. Zvaničnici talibana su u to vrijeme izjavili da su tri afganistanska civila ubijena, a četiri ranjena. Pakistan je, međutim, tvrdio da su napadi bili usmjereni na militante i tvrdio da je ubijeno 28 njih.

Zabrinutost zbog eskalacije sukoba

Izjave stanovnika pogođenih područja u Afganistanu ukazuju na intenzitet javnog bijesa zbog ponavljanja pakistanskih napada.

Safiullah, stanovnik istočne afganistanske provincije Kunar, rekao je da su u pakistanskim zračnim napadima ubijeni članovi jedne porodice i uništeni njihovi domovi. Pozvao je međunarodnu zajednicu da interveniše kako bi spriječila daljnje napade na civile.

Zabrinutost nije ograničena samo na ljudske žrtve i direktnu štetu. Stanovnici pograničnih područja Afganistana strahuju da bi odmazdni napadi mogli eskalirati u širi sukob između Kabula i Islamabada, posebno jer se nastavljaju međusobne optužbe o naoružanim grupama i prekogranični napadi.

Islamabad tvrdi da naoružane grupe koje djeluju unutar Afganistana izvode napade na pakistanske snage i gradove. Talibanska vlada, s druge strane, negirala je optužbe i smatra da je pitanje naoružanih grupa interno pitanje Pakistana.

Kabul čeka odgovor

Pažnja je sada usmjerena na prirodu odgovora talibanske vlade, budući da je vlada u nekoliko izjava govorila o odgovarajućem odgovoru na pakistanske napade.

Prijetnje dolaze u vrijeme kada tenzije na granici između Afganistana i Pakistana rastu, a svaki novi sukob mogao bi dodatno eskalirati tenzije.

Shodno tome, nedavni napadi se ne mogu smatrati pojedinačnim sigurnosnim incidentom, već su se dogodili u kontekstu sve većeg trenda napada, optužbi i graničnih sukoba između dvije strane.

U Afganistanu je porasla zabrinutost da će nastavak ovog trenda ponovo vratiti atmosferu široko rasprostranjenih sukoba koja se posljednjih mjeseci doživljavala u pograničnim područjima.