Irački profesori i studenti reagovali na otkazivanje iranskih letova; ne žrtvujte bratske odnose

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - irački profesori i studenti koji žive u Qomu osudili su otkazivanje letova za Iran od strane iračke vlade.

Grupa iračkih profesora i studenata vjerskih nauka koji žive u svetom gradu Qomu, u saopštenju u kojem osuđuje odluku iračke vlade o obustavi letova za Iran, smatra da je ovaj postupak suprotan političkoj nezavisnosti Iraka i da šteti bratskim odnosima između dvije zemlje.

Tekst ove izjave glasi:

Svemogući Bog kaže: „I ne priklanjajte se tlačiteljima da vas Vatra ne proguta.“ [Hood: 113]

Od Božijeg Poslanika (s.a.v.s.) prenosi se: „Ko ustane iz sna i ne brine se o poslovima muslimana, nije jedan od njih.“ (Wasa’il al-Shi’ah, tom 11, str. 559)

Mi, grupa iračkih vjerskih učenjaka i studenata u svetom gradu Qomu, na osnovu naše vjerske, moralne i pravne odgovornosti, oštro osuđujemo zabranu nametnutu Organizaciji za civilno zrakoplovstvo Islamske Republike Iran da koristi irački zračni prostor i obustavu iranskih letova.

Ova nepravedna i nepromišljena odluka, donesena kao odgovor na američki pritisak i diktate, prelazi granice administrativne odluke i direktno krši političku nezavisnost Iraka i svetost njegovog nezavisnog donošenja odluka.

Posljedice ove politike nisu ograničene na vlade, već se protežu i na nevine civile; pacijenti koji čekaju putovanje, studenti koji studiraju, hodočasnici koji posjećuju sveta mjesta i porodice povezane vjerskim, rodbinskim i historijskim vezama. Nije ni pošteno ni časno nametati ovim pojedincima cijenu odluke koju donose oni koji ubijaju nacije i šire korupciju u zemlji.

Irak, sa svojom historijom, statusom i utjecajem, prevelik je da bi bio pokoran u svojim odlukama i previše častan da bi dozvolio da njegov zračni prostor postane kanal za volju američkog neprijatelja. Veze religije, susjedstva, historije i zajedničkih interesa koje ujedinjuju narode Iraka i Irana ne smiju biti taoci proračuna i sukoba međunarodnih sila.

Iako osuđujemo i odbacujemo ovu akciju, ne smijemo zaboraviti časne stavove Islamske Republike prema iračkom narodu. Ova zemlja je ponudila svoju najbolju djecu, njihova krv se pomiješala s krvlju naših šehida u Iraku i posvetila je sve svoje resurse trajnim i nezaboravnim uslugama. Neprihvatljivo je da se na takve usluge odgovara bilo kakvom akcijom koja šteti bratskim odnosima i zajedničkim interesima.

Mi, zauzvrat, upozoravamo na posljedice nastavka korištenja državnih institucija i njihovih institucija za provođenje politike opsade i sankcija koje je nametnuo američki neprijatelj. Insistiranje na ovome postavit će opasan presedan u pogledu nezavisnosti iračkog donošenja odluka, a njegovi zvaničnici će snositi punu odgovornost za posljedice ovog procesa.

Grupa iračkih profesora i studenata religijskih nauka