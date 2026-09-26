Upražnjeno mjesto Afganistana u Generalnoj skupštini UN-a; Najvažniji faktori izolacije Afganistana od strane talibana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), mjesto Afganistana u Ujedinjenim nacijama je upražnjeno petu godinu, a nekoliko dana nakon održavanja sedamdeset šeste sjednice Generalne skupštine organizacije, lideri većine zemalja nisu se osvrnuli na tekuću krizu u Afganistanu.

Ovdje ćemo razmotriti faktore koji su uzrokovali apsolutnu izolaciju Afganistana na globalnom nivou. Nakon pet godina, nijedna zemlja osim Rusije nije priznala Afganistan pod kontrolom talibana, a ovo pitanje ima nekoliko faktora.

Zabrana obrazovanja djevojčica

Najvažniji faktor je pitanje obrazovanja žena i djevojčica; prema objavljenim statistikama, skoro tri miliona djevojčica je lišeno obrazovanja nakon šestog razreda zbog antiobrazovne politike talibanske vlade.

Talibani su u početku proglasili obrazovno okruženje neprikladnim za žene i djevojčice i obećali da će se, u skladu sa šerijatom i pružanjem sigurnog obrazovnog okruženja, vrata škola i univerziteta otvoriti za obrazovanje djevojčica. Sada, nakon pet godina, postalo je jasno da je spomenuti razlog bio izgovor i da se talibani fundamentalno protive obrazovanju djevojčica i ženskom radu.

Obrazovanje žena i djevojčica je važno za Ujedinjene nacije i uticajne zemlje u svijetu; zemlja koja uklanja polovinu svog stanovništva iz društva, kulture, ekonomije i upravljanja prirodno neće imati svijetlu budućnost niti će je svijet primijetiti.

Jednoreligijski sistem talibana

Drugo pitanje koje se mnogim Afganistancima čini važnim i vitalnim jeste pitanje prihvatanja vjerskih manjina. Osim hanefijske škole, talibani su eliminirali i druge škole, uključujući šiite, koji su druga najveća grupa.

U stvari, poduzeli su dva fundamentalna koraka koja su ih vratila godinama unazad: prvo, stvorili su jednoreligijski sistem, a drugo, stvorili su jednoreligijsku etničku (paštunsku) vladu. Trenutno, lideri zemalja na sastanku Generalne skupštine UN-a jasno znaju da se Afganistan kreće prema monoteizmu i ne prihvata pluralizam.

S druge strane, talibanska vlada je odlučna da eliminiše drugu zvaničnu i najmnogoljudniju vjersku grupu u Afganistanu. U protekla dva mjeseca zatvorila je najvažnije šiitske centre koji su bili priznati u zemljama regije.

Većina afganistanske šiitske zajednice je više puta pozivala na priznavanje talibanske vlade na javnim sastancima i putem medija tokom proteklih pet godina, izjavljujući svoju podršku istoj. Ovaj zahtjev je više puta ponavljan, a da talibanska vlada nije učinila ni najmanji ustupak šiitima; sada ne samo da je ova podrška ignorisana, već su talibani eliminisali i svog najvećeg domaćeg pristalicu.

Proces eliminacije talibanske vlade neće ostati skriven od očiju međunarodne zajednice, a postupci koji su godinama unazadili Afganistan neće biti adresirani od strane Ujedinjenih nacija i međunarodne zajednice, što je rezultiralo time da je mjesto Afganistana u ovoj organizaciji ostalo upražnjeno, a talibanska vlada nije priznata.