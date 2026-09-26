Predsjedavajući Vijeća šiitske uleme Pakistana: Dvostruki standardi u rješavanju nuklearnih programa moraju prestati

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Allama Syed Sajid Ali Naqvi, predsjednik Stranke pokreta Jafariya Pakistana, naglasio je potrebu jačanja međunarodnih napora za osiguranje pomorske sigurnosti, nuklearnog razoružanja i jedinstvene primjene međunarodnih zakona, kritikujući "dvostruke standarde" u međunarodnom sistemu.

U poruci povodom međunarodnih događaja vezanih za pomorska pitanja i nuklearno razoružanje, rekao je: Dozvoljavanje da „imperijalizam, hegemonija i cionizam“ djeluju bez efektivne odgovornosti, dok se zemlje koje slijede mirnodopske nuklearne programe suočavaju s ograničenjima, odražava „dvostruke standarde“ u međunarodnom sistemu.

Allama Naqvi je naglasio da je mirnodopska upotreba nuklearne energije temeljno pravo država, a zauzvrat, države koje posjeduju ili koriste opasno oružje moraju biti odgovorne u skladu s međunarodnim pravom.

Govoreći o „Svjetskom danu pomorstva“, rekao je: Ovaj godišnji događaj je prilika da se potvrde obaveze vezane za zaštitu međunarodnih pomorskih puteva i osiguranje sigurnosti brodskih puteva.

Pakistanski šiitski učenjak je dodao: Sigurni morski putevi su od velikog značaja za globalnu trgovinu i ekonomsku saradnju, posebno za zemlje u razvoju koje traže veće mogućnosti za ekonomski rast.

Allama Naqvi je također izrazio zabrinutost zbog sve većeg utjecaja vojnih sukoba na pomorske puteve i globalnu ekonomiju, upozoravajući da bi nastavak militarizacije i hegemonističke politike mogao imati ozbiljne posljedice po međunarodni mir, trgovinu i ekonomsku stabilnost.

U drugom dijelu svoje poruke, osvrćući se na pitanje nuklearnog razoružanja, osvrnuo se na atomska bombardiranja Hirošime i Nagasakija tokom Drugog svjetskog rata, rekavši da je upotreba takvog oružja nanijela ozbiljnu štetu čovječanstvu.

Allama Naqvi je naglasio da se zabrinutost zbog nuklearnog oružja treba rješavati na osnovu jedinstvenih međunarodnih standarda, a ne selektivnih mjera.

Također je kritizirao tretman međunarodne zajednice prema nuklearnom programu izraelskog režima, upoređujući ga s pritiscima i sankcijama za koje je rekao da se nameću zemljama s mirnodopskim nuklearnim programima.

Ove razlike, rekao je, pokazuju da je potrebno učiniti više kako bi se međunarodni zakoni i propisi koherentnije provodili.

Allama Naqvi je upozorio da bi nekontrolirana upotreba vojne sile i hegemonističke politike mogle dovesti svijet do šire katastrofe, čije posljedice neće biti ograničene na određene regije.

Pozvao je Ujedinjene nacije i međunarodnu zajednicu da idu dalje od pukih simboličnih ceremonija i prilika i da svoje obaveze pretvore u praktične mjere za sprječavanje rata, agresije i širenja razornog oružja.

Allama Syed Sajid Ali Naqvi je također posebno pozvao Ujedinjene nacije da iskoriste svoje kapacitete i utjecaj kako bi ojačale globalni mir, zaštitile ljudska prava i osigurale jednaku primjenu međunarodnog prava na sve zemlje.