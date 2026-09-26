66 miliona funti za zaštitu britanskih džamija nakon povećanih islamofobnih prijetnji

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), list Guardian je izvijestio da je britanska vlada izdvojila oko 66 miliona funti za hitne sigurnosne mjere za džamije i centre povezane s muslimanskom zajednicom u zemlji nakon širenja nemira nakon incidenta u Southportu 2024. godine. Ova brojka je dio vladinih programa podrške za zaštitu vjerskih mjesta od sigurnosnih prijetnji.

Guardian je putem zahtjeva za slobodu informacija dobio podatke koji pokazuju da se finansiranje zaštite džamija, islamskih škola i centara povezanih s muslimanima značajno povećalo posljednjih godina, sa oko 73.000 funti u 2016-17. na oko 3 miliona funti u 2022-23., 29 miliona funti u 2024-25. i oko 41 milion funti u 2025-26.

U izvještaju se dodaje da je većina hitnih sredstava dodijeljenih nakon nereda u Southportu bila namijenjena džamijama i islamskim centrima. Neke džamije i centri povezani s izbjeglicama bili su meta napada i protesta nakon što su objavljene dezinformacije o identitetu napadača iz Southporta.

Akila Ahmed, glavni izvršni direktor Muslimanske fondacije Britanije, rekao je da povećanje troškova sigurnosti odražava rastuću zabrinutost zbog antimuslimanskog neprijateljstva u zemlji. Naglasio je da bi se, kako bi se smanjili troškovi zaštite muslimanske zajednice, pored sigurnosnih mjera, morali riješiti i korijeni mržnje prema muslimanima.

Guardian je također ukazao na primjere sigurnosnih problema u islamskim centrima, napisavši da se Islamski centar Jami u Birminghamu posljednjih mjeseci suočio s nekoliko napada, uništavanjem imovine i islamofobnim sloganima. Zvaničnici centra su objavili da su poduzeli mjere za povećanje sigurnosti, poput postavljanja sigurnosnih vrata i pokrivanja prozora.

U međuvremenu, neki muslimanski aktivisti smatraju da je, uprkos povećanju budžeta za sigurnost, proces obrade zahtjeva za finansijsku podršku i dalje spor. "Shista Gohar", direktorica Britanske muslimanske ženske mreže, rekla je da je dodjela sredstava za sigurnost znak sve veće zabrinutosti, ali poduzete mjere nisu proporcionalne obimu postojećeg problema.

Britansko Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da će nastaviti preispitivati ​​zahtjeve za sigurnosnu podršku i da je izdvojilo ukupno 77,4 miliona funti iz budžeta za sigurnost za zaštitu vjerskih zajednica u periodu 2026-2027. Ministarstvo je naglasilo da je cilj ovog programa povećanje sigurnosti vjerskih centara od zločina iz mržnje.