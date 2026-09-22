Hiljade Tunižana protestuje za oslobađanje pritvorenih aktivista Samoud flotile

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA), tokom demonstracija, koje su održane u subotu navečer, učesnici su još jednom zahtijevali oslobađanje pritvorenih članova Samoud flotile.

Prema izvještaju, Wael Nawar, Ghassan Al-Bughadiri, Nabil Al-Shanoufi i Ghassan Al-Hanshiri suočavaju se s optužbama koje uključuju pranje novca i zloupotrebu finansijske pomoći. Uhapšeni su prošlog marta dok su se pripremali za novo putovanje morem iz Tunisa u Gazu.

Organizatori flotile Samoud izjavili su da je nastavak pritvora aktivista neprihvatljiv i upozorili na pogoršanje njihovog stanja nakon što su započeli štrajk glađu u znak protesta protiv uslova pritvora.

Bassam Al-Tarifi, predsjednik Tuniskog udruženja za ljudska prava, rekao je da je „ovaj slučaj politički motivisan“, naglašavajući da se pritvorenici tretiraju kao zatvorenici savjesti i politički zatvorenici.

Al-Tarifi je dodao da „palestinski cilj uživa široku podršku naroda u Tunisu i, po mom mišljenju, povezivanje aktivnosti propalestinskog pokreta sa pitanjem upravljanja finansijskom pomoći predstavlja pokušaj skretanja pažnje sa palestinskog cilja.“

U tom smislu, Ghassan Bouazizi, jedan od onih koji su pozivali na oslobađanje aktivista, rekao je da su njihova hapšenja dio šire kampanje usmjerene na političke protivnike, branitelje ljudskih prava i novinare. Izjavio je, ne precizirajući na koga se odnosi, da je u ovom slučaju bio uključen strani pritisak.

Globalna flota otpora objavila je da je pokrenula svoje kampanje kao mirni pokret u znak protesta protiv nametnute blokade Gaze, protivljenja štrajkovima glađu protiv naroda Gaze i protesta protiv uništavanja civilne infrastrukture u regiji.

Prošle godine, brodove koji pripadaju floti napala su dva drona u luci Sidi Bou Said, prije nego što su ih izraelske pomorske snage presrele na putu za Gazu, zaplijenile njihove brodove, uhapsile učesnike, a zatim ih protjerale.

U martu 2026. godine, tuniske vlasti uhapsile su nekoliko članova izvršnog odbora Globalne flote otpora, koja je radila na probijanju blokade Pojasa Gaze. Trojica od njih su kasnije puštena, ali četiri aktivista ostaju u pritvoru.

Od ovih hapšenja, pozivi za njihovo puštanje na slobodu nastavili su se od strane organizacija za ljudska prava i porodica pritvorenika.