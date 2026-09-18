Jemenski borci zauzeli planine Al-Aghbra s pogledom na Bab el-Mandeb

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), jemenske oružane snage povezane s pokretom Ansarullah oslobodile su planinski lanac "Al-Aghbra" u regiji "Al-Mudaraba" koja se nalazi u pokrajini "Al-Mandab" s pogledom na strateški važni moreuz Bab el-Mandeb u Crvenom moru od okupacije snaga koje podržava Saudijska Arabija.

Ovom pobjedom, jemenske oružane snage koje podržava Sanaa učvrstile su svoju kontrolu nad planinama Al-Aghbra u područjima Al-Mudaraba i Ras Al-Aara, produžetka planina Kahboob s pogledom na Bab el-Mandeb.

Lokalni izvori izvijestili su da se brigada Al-Amalqa koju podržava Saudijska Arabija (poznata kao Divovi Južnog Jemena) povukla i napustila svoje položaje nakon napada jemenskih oružanih snaga.

Ovi izvori dodaju da su snage Sane uvjerile plemena u regiji da će ciljati samo na okupljanje snaga koje podržava Saudijska Arabija.

Ovi izvori ukazuju na to da kontrola jemenskih oružanih snaga, koje podržava Ansarallah, nad planinama Al-Aghbra jača njihove pozicije u Bab el-Mandebu, dajući im superiorniju kontrolu i nadzor nad regijom i sprječavajući bilo kakvo okupljanje ili kretanje neprijateljskih snaga u regiji Bab el-Mandeb i zapadnoj obali.

Posljednjih dana, kao odgovor na zračne napade i zračnu, pomorsku i kopnenu blokadu zemlje koju predvodi Saudijska Arabija, jemenske oružane snage uspjele su preuzeti kontrolu nad historijskim lučkim gradom Al-Mukha i važnim, strateški važnim i obalnim područjem Kahbub na jugu zemlje provodeći operacije potiskivanja jemenskih militanata koje podržava Saudijska Arabija.

Ovo uveliko povećava kontrolu jemenske vojske nad strateškim moreuzom Bab el-Mandeb, jednom od najvažnijih svjetskih brodskih ruta.

Jemenska vojska je također povratila niz strateških otoka, upotpunjujući svoju kontrolu nad ovim plovnim putem.