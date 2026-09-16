Tvrdnje o napadima jemenske vojske na Mekku su potpuna laž!

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), “Mohammed al-Farah” je izjavio da su glasine da je jemenska vojska ciljala Meku potpuno neosnovane i lažne.

Pozivajući se na vjersku osjetljivost, odbacio je ove tvrdnje i naglasio da su Jemenci osjetljiviji od bilo koga drugog na očuvanje islamskih svetinja.

Al-Farah je nastavio rekavši da je Rijad pribjegao korištenju lažnih izgovora i mobilizaciji muslimana kako bi privukao međunarodnu podršku kako bi skrenuo pažnju javnosti sa svojih unutrašnjih neuspjeha.

Trenutnu situaciju u Saudijskoj Arabiji opisao je kao „stvarnu dilemu“ u kojoj se ulažu napori da se strukturni problemi zemlje sakriju od svijeta stvaranjem tenzija.

Član političkog biroa Ansarullaha rekao je da je rješenje krize „zaustavljanje agresije, ukidanje opsade i povratak mira“ te je naglasio da je jedini izlaz iz ove situacije napuštanje Jemena i nadoknada gubitaka uzrokovanih godinama rata i razaranja.

Na kraju je upozorio da nastavak sadašnjeg puta i traženje strane podrške neće promijeniti jednačine i da će svako ko želi eskalirati tenzije biti odgovoran za njene posljedice.

Al-Farah je također napomenuo da je nastavak ovog pristupa svojevrsna „avantura sa nacionalnom sigurnošću Saudijske Arabije, vitalnom i naftnom infrastrukturom“.

Hizam al-Assad, član političkog biroa Ansarullaha, također je rekao da su tvrdnje o ciljanju Mekke laž koja je već korištena.