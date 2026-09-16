Rušenje zgrade Al-Saada novo je poglavlje u genocidnom ratu u Gazi

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Islamski pokret otpora Hamas danas (srijeda) smatra cionistički režim odgovornim za rušenje zgrade Al-Saada na stanovnike i izbjeglice u gradu Gazi i gubitak brojnih života, opisujući incident kao novo poglavlje u katastrofalnim humanitarnim posljedicama genocidnog rata protiv Pojasa Gaze.

Hamas je u svom saopštenju za javnost objavio: Ova katastrofa je direktan nastavak genocidnog rata u Pojasu Gaze i istakao da se zločini neprijatelja ne ograničavaju samo na bombardovanje civila, uništavanje njihovih domova i masakre nad njima.

Pokret je dodao: Posljedice današnjeg rata nastavljaju se rušenjem oštećenih zgrada na rubu rušenja; zgrada u kojima su građani tražili utočište, dok su kuće i stambena naselja pretrpjela široko rasprostranjena razaranja.

Hamas je upozorio da ozbiljan nedostatak mašina za čišćenje ruševina i opreme za pomoć prijeti da uzrokuje gubitak još života kako kritični sati budu prolazili.

Pokret je pozvao na hitnu međunarodnu akciju kako bi se dovela teška mehanizacija i oprema za spašavanje i civilnu zaštitu kako bi timovi mogli doći do zarobljenih.

Hamas je upozorio na širu humanitarnu katastrofu, a Civilna zaštita je izvijestila da je oko 2.000 zgrada na rubu urušavanja, naseljeno i ugroženo, što dovodi živote hiljada građana u stvarnu i stalnu opasnost.

Hamas je naglasio da je njegovo rukovodstvo, na prethodnim sastancima i kontaktima s medijatorima i međunarodnim stranama, pozvalo na hitnu akciju kako bi se zaustavila humanitarna katastrofa uzrokovana okupacijom, čije se posljedice i dalje osjećaju u Pojasu Gaze.

Pokret je pozvao medijatore, vladu SAD-a i relevantne međunarodne institucije da preuzmu svoju odgovornost i poduzmu hitne mjere kako bi ukinuli ograničenja koja sprječavaju ulazak opreme za spašavanje i potrebne mašinerije, kako bi se obuzdala ova opasnost i osigurali sigurni stambeni uslovi za građane koji su bili prisiljeni živjeti u oštećenim zgradama na rubu urušavanja zbog rata i uništenja njihovih domova.

Palestinske ekipe civilne zaštite izvukle su od jutros tijela 20 šehida, uključujući 6 djece, a desetine se i dalje vode kao nestale ispod ruševina stambene zgrade "Al-Sa'ada" koja se srušila nakon ponoći u području Al-Sina'a u zapadnom dijelu grada Gaze.