Crteži djece Minaba u hodnicima UN-a u Ženevi

Prema novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), izložba crteža djece Minaba pod nazivom "Djeca još uvijek slikaju sunce" otvorena je danas, u utorak, u sjedištu Ujedinjenih nacija, zahvaljujući naporima Stalne misije Islamske Republike Iran u Ženevi.

Ova izložba, koja će trajati sedmicu dana, govori o ugnjetavanju nevine iranske djece tokom američke i cionističke agresije na Iran; djece čiji je jednostavan i šareni svijet iznenada preokrenut raketnim napadima.

Većina ovih radova pripada djeci škole Shajre Tayyiba Minab koja su poginula ili povrijeđena tokom američkih napada na ovu školu, a neki od radova su također direktno izvađeni iz ruševina; radovi koji su sada izloženi u sjedištu UN-a u Ženevi pred očima međunarodne publike.

Ova izložba je održana povodom Međunarodnog dana zaštite obrazovanja od napada i, koristeći jednostavan i direktan jezik za djecu, skreće pažnju publike na posljedice rata i nasilja na djecu i potrebu zaštite škola i njihovog prava na obrazovanje.

U uvodu ove izložbe stoji: Za dijete, škola nije samo zgrada; to je mjesto gdje se stvaraju snovi, počinju prijateljstva i budućnost čini svoje prve korake.

Naziv izložbe je također preuzet iz ovih jednostavnih i značajnih slika: sjećanje na potlačenu iransku djecu zauvijek je živo među njihovim sretnim i djetinjastim bojama i dizajnom, a historija nikada neće zaboraviti šta im se dogodilo.