Egipat produžio zabranu Muslimanske braće

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) _ ABNA _ Krivični sud prvog stepena u Kairu odobrio je danas, u utorak, zahtjev državnog tužioca za produženje imena Muslimanske braće i niza pojedinaca na listi terorista.

Sud je pristao da na listu terorista uvrsti imena Muslimanske braće, kao i "Mohammed Abdel Wahab Abdel Fattah Hammoudah" i "Samir Younis Ahmed Salah".

Ova odluka je donesena dok je Kairo prethodno pozdravio potez SAD-a da egipatsku granu Muslimanske braće stave na listu "globalnih terorista".

Prethodno je egipatsko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo da Kairo podržava napore američke administracije na čelu s Donaldom Trumpom u borbi protiv međunarodnog terorizma i terorističkih organizacija te smatra da je njen stav prema Muslimanskoj braći dosljedan.

Egipatska vlada smatra Muslimansku braću terorističkom organizacijom i izvršila je opsežan pritisak na grupu nakon svrgavanja bivšeg egipatskog predsjednika Mohameda Morsija, člana Muslimanske braće.