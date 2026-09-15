Pokušaj neprijatelja da unište islamski pokret je san koji se nikada neće ostvariti

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Šejh Ibrahim Zakzaky, vođa Islamskog pokreta Nigerije, na ceremoniji obilježavanja 30. godišnjice incidenta u Abudži, objasnio je dimenzije incidenta i naglasio: Napori neprijatelja da unište Islamski pokret su san koji se nikada neće ostvariti.

Ceremonija je održana u subotu, 12. septembra 2026. u kući šejha Zakzakyja u Abudži. U svom govoru, ispitao je kako se incident u Abudži dogodio i ciljeve njegovih planera.

Šejh Zakzaky, ističući da je incident u Abudži bio organizirani plan za okončanje aktivnosti Islamskog pokreta u to vrijeme, rekao je: Ovaj plan je započeo hapšenjem članova pokreta, a zatim su aktivnosti organizatora marševa trebale biti suzbijene, a nakon stvaranja tišine, trebale su se poduzeti druge mjere za ubijanje i potpuno okončanje pokreta.

Vođa Islamskog pokreta Nigerije nastavio je: Otpor članova pokreta, protesti i zahtjevi ljudi unutar i izvan Nigerije, nastavak skupova i suočavanje s ugnjetavanjem, uprkos pritiscima i nanesenoj šteti, uključujući i otpor članova poznatih kao "Yan Chaji Chaji", spriječili su provedbu ovog plana.

Pojasnio je: Ideja neprijatelja da mogu okončati Islamski pokret je "san koji se nikada neće ostvariti".

Šejh Zakzaky je također naglasio da je Islamski pokret rješenje za probleme društva i da će religija, ako Bog da, ostati netaknuta.

Šejh Zakzaky je nastavio objašnjavati historiju incidenta u Abudži, kako je počeo, incidente i događaje povezane s njim, te kraj ovog incidenta, a govorio je i o posljedicama s kojima su se suočili njegovi počinitelji.

Također je naglasio nastavak puta otpora ka ostvarenju vjerskih vrijednosti, navodeći da ih prijetnje vladara i zvaničnika ne mogu odvratiti od nastojanja da ostvare religiju i islamske ciljeve.

Ove godine se obilježava trideset godina od incidenta u Abudži; incident koji je započeo 12. septembra 1996. Tim povodom, ceremonije obilježavanja i obilježavanja ovog incidenta održane su u četvrtak i petak u gradovima Zaria, Kaduna i Saminaka, a konačno, završna ceremonija održana je u Abudži u subotu.