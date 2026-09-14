Zašto su se tako brzo urušile saudijske snage u Jemenu

Različiti arapski izvori analizirali su način na koji su se saudijski saveznici urušili i istražili zašto su izgubili ovaj odlučujući sukob.

Tok sloma: od Hajsa do Perima

Početak sloma saudijski podržanih snaga u Jemenu može se pratiti do frontova Hajs i al-Wazi’iyah, južno i jugoistočno od Mokhe, prošle srijede i četvrtka. Saudijski saveznici prvo su se povukli iz ovih područja, a nakon što su te linije probijene, direktan pritisak na položaje oko Mokhe dodatno je pojačan.

Sljedeća faza uslijedila je u petak, kada su pale odbrambene linije koje su okruživale al-Mokhu. Ansarullah je istovremeno izvršio pritisak kopnenim snagama i upotrijebio projektile i dronove protiv saudijski podržanih snaga i njihovih saveznika. Na kraju je izdato naređenje za povlačenje iz samog grada, a takozvane „Zajedničke snage“, koje podržava Saudijska Arabija, povukle su se bez pružanja dugotrajnijeg otpora u odbrani grada.

Ova faza imala je ogroman značaj jer je Mokha služila kao komandni centar milicija protiv Ansarullaha na zapadnoj obali. Njen pad nije predstavljao samo gubitak jednog grada; njime je uklonjen vojni centar gravitacije čitavog fronta koji se na ovom dijelu obale suprotstavlja Ansarullahu.

Ali slom se tu nije zaustavio. U petak se povlačenje proširilo i na otok Perim, stratešku ispostavu na ulazu u tjesnac Bab el-Mandeb. Pravac povlačenja saudijski podržanih snaga tako se protezao od Hajsa i al-Wazi’iyaha do predgrađa Mokhe, zatim samog grada i, na kraju, Perima i Bab el-Mandeba, čime je u roku od nekoliko dana izbrisano prisustvo snaga povezanih sa Saudijskom Arabijom duž južnog dijela obale Crvenog mora.

Zapravo, saudijski podržane snage povukle su se s otoka Perim samo dan nakon pada Mokhe, iako su prije početka operacije kružili izvještaji o napredovanju tih istih snaga na nekoliko frontova. New Arab je izvijestio da su se odbrambene linije saudijski podržanih snaga urušile u izuzetno kratkom roku, što je otvorilo ozbiljna pitanja o stvarnim sposobnostima vojne koalicije koju podržava Saudijska Arabija. Zvanični izvori rekli su za New Arab da je naređenje za napuštanje Mokhe izdato u srijedu navečer, a vojnicima je ono u početku predstavljeno kao „pregrupisavanje“.

30 brigada bez jedinstvene komande

Poraz saudijski podržanih snaga od strane Ansarullaha dogodio se uprkos tome što te snage predstavljaju među najvažnijim vojnim formacijama na jemenskom frontu protiv pokreta otpora.

One obuhvataju približno 30 vojnih brigada, a početkom 2026. godine reorganizirane su u pet divizija i centralnu komandnu strukturu, pod direktnim saudijskim nadzorom. Među njima su Nacionalne snage otpora, brigade Tihama, Zaranik, al-Amalika, pomorska jedinica i specijalizirane sigurnosne snage.

Ipak, Yasmin al-Aryani, izvršna direktorica za proizvodnju znanja pri Centru za strateške studije Sana’a, smatra da je nedavna bitka pokazala da ove snage još uvijek nisu uspjele uspostaviti jedinstvenu vojnu komandu. Suočavanje s borbeno iskusnim snagama poput Ansarullaha, kaže ona, zahtijeva jedinstvenu komandu, fleksibilnu vojnu strategiju i discipliniranu odbrambenu doktrinu, a ti elementi su u potpunosti izostali tokom nedavnih borbi. Također je naglasila da svaka operacija protiv Ansarullaha zahtijeva istovremenu i koordiniranu mobilizaciju snaga na više frontova, ali takva koordinirana mobilizacija tokom nedavne bitke nije ostvarena.

Munjeviti napad na Mokhu

U danima koji su prethodili padu Mokhe, Ansarullah je izvršio snažan pritisak na grad. Prema New Arabu, grad je bio izložen desetinama raketnih i napada dronovima, dok je istovremeno hiljade pripadnika Ansarullaha raspoređeno na frontovima zapadnog Taiza.

Mokha se nalazi na jugozapadu provincije Taiz, približno 60 do 70 kilometara od Bab el-Mandeba. Značaj grada dodatno je povećavala činjenica da je u njemu bilo sjedište saudijski podržanih Zajedničkih snaga.

Povlačenjem saudijski povezanih snaga s Perima, položaj Ansarullaha kod Bab el-Mandeba dodatno je ojačan. New Arab je izvijestio da je jedan zvaničnik Ansarullaha izjavio da je pokret završio preuzimanje kontrole nad Perimom i, samim tim, područjem Bab el-Mandeba.

Bab el-Mandeb jedan je od najvažnijih pomorskih uskih prolaza na svijetu, koji povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim okeanom. Vojni razvoj događaja na ovom području stoga direktno utiče na sigurnost pomorskog saobraćaja i transport energije duž koridora Crvenog mora.

Fragmentacija i sukobi unutar fronta protiv Sane

Na suprotnoj strani djeluje više različitih grupa, uključujući snage Tarika Saliha, Nacionalni otpor, brigade al-Amalika i Tihama, kao i snage Taizkog fronta. Ove oružane grupe slijede različite političke i regionalne agende i imaju historiju međusobnih sukoba. Struktura koja na papiru izgleda ujedinjeno i disciplinirano ne mora nužno tako izgledati i na terenu.

Veliki dio snaga protiv Ansarullaha u Jemenu pripadao je sukobima opterećenim saudijskim i emiratskim mrežama milicija. Stoga problem nije samo u sporovima među jemenskim komandantima. Zapravo, dva strana pokrovitelja ovih milicija ne slijede nužno jedinstvenu agendu kada je riječ o budućnosti Jemena, što otežava formiranje zajedničkog komandnog lanca. Nedavni izvještaji govorili su o slabljenju saudijske koalicije kako se unutar nje pojavljuju sve veće podjele.

Rasipanje snaga na više frontova

Tokom svog napredovanja, Ansarullah je nastojao presjeći komunikacijske linije koje povezuju zapadnu obalu, Mokhu i front Taiza. Al Jazeera je izvijestila da je cilj operacije bio zauzimanje dominantnih položaja na uzvisinama, presijecanje linija snabdijevanja između Mokhe i Taiza te sprečavanje saudijski podržanih snaga na zapadnoj obali da se povežu s vojnim frontom Taiza.

Kao rezultat toga, snage protiv Ansarullaha suočile su se s klasičnim problemom borbe na više frontova bez operativnog fokusa: neke jedinice bile su raspoređene u Taizu, druge duž obale, a treće u južnim područjima, dok je Ansarullah koncentrirao pritisak upravo na tačke koje ih povezuju.

Poraz koji nadilazi bojno polje

Ono što se dogodilo u Jemenu, stoga, nije samo poraz određenog broja vojnih jedinica. Snage organizirane uz saudijsku podršku i sa strukturom koja obuhvata desetine brigada, a koje su trebale biti suprotstavljene Ansarullahu, za kratko vrijeme izgubile su značajan dio svojih odbrambenih linija.

Pad Mokhe i Perima, zajedno s razvojem situacije oko Bab el-Mandeba, pokazuje da je Ansarullah uspio preuzeti inicijativu u jednom od najvažnijih područja zemlje, dok se suprotni tabor suočava s temeljnim problemom nedostatka jedinstvene komande i političko-vojne koordinacije.

PIS Journal