Dokumenti Pentagona: Budućnost Bliskog istoka je u rukama naroda regije; šiiti su ravnopravni partneri

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), službena i specijalizirana publikacija Vojske Sjedinjenih Država (Profesionalni časopis Vojske Sjedinjenih Država) u svom izdanju iz 2007. godine, u analitičkom članku koji je napisao penzionisani pukovnik Richard Everett, prvobitno je analizirala knjigu "Šiitski preporod" Walija Nasra.

Ova analiza, objavljena u jednoj od najprestižnijih vojnih publikacija u Sjedinjenim Državama, procijenila je historijske, religijske i geopolitičke dimenzije obnovljenog autoriteta šiitskog svijeta.

Kerbela; prekretnica u transformaciji šiita u veliku religijsku silu

Ovaj analitički izvještaj, koji razmatra historijske korijene razlike između sunita i šiita, naglašava da se šehadetom imama Huseina (a.s), sina Alija ibn Abi Taliba (a.s), u Kerbeli (680. godine), šiitski pokret transformirao iz zasebne političke pozicije u veliku silu i kreatora religijskog identiteta u islamskom svijetu.

Autor članka u časopisu US Army Journal navodi da je tragedija u Kerbeli, simbol mučeništva, oblikovao vjerski dan Ašure i trajni šiitski identitet.

Uloga evropskih vlada u historijskoj marginalizaciji šiita

Drugi dio ove analize kritikuje ulogu kolonijalnih sila. Tekst časopisa US Army Journal navodi da su evropske vlade u prošlim vijekovima pomagale u održavanju političke i ekonomske dominacije nad šiitima podržavajući status quo i tadašnje vlade.

Ovaj evropski pristup ne samo da je utro put historijskoj marginalizaciji šiita i njihovom tretmanu kao "građana drugog reda", već je i nenamjerno podstakao rast ekstremističkih pokreta u drugoj polovini 20. vijeka.

Kraj izolacije i zahtjev za jednakim pravima u regionu

Osvrćući se na događaje posljednjih nekoliko decenija, uključujući događaje u Iranu i Iraku, ovaj članak naglašava da je šiitska zajednica na Bliskom istoku ušla u novu fazu "političkog buđenja i osvješćivanja".

Prema ovoj analizi, vjerske i kulturne veze između šiita širom Bliskog istoka jačaju, a šiitske zajednice više nisu spremne prihvatiti marginalizaciju ili nedostatak jednakih vjerskih i političkih prava.

Šiiti su ravnopravni partneri u budućnosti Bliskog istoka

U završnom dijelu svoje procjene u časopisu US Army Journal, pukovnik Richard Everett iznosi strateški zaključak: „Budućnost Bliskog istoka ne zasniva se na zapadnim ekonomskim ili političkim sistemima, već na kompromisu između dvije glavne islamske zajednice (šiita i sunita).

On naglašava da će, bez obzira na postupke SAD-a, budućnost Bliskog istoka pisati sami ljudi regije, a ta budućnost će sigurno uključivati ​​šiite kao ravnopravne partnere u muslimanskom svijetu.