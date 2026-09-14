Bahreinski učenjaci: Režim Al Khalife krenuo je antireligijskim putem

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - bahreinski učenjaci izdali su saopštenje u kojem upozoravaju na ono što su nazvali antireligijskim putem režima Al Khalife i naglasili da je stvorena ozbiljna i egzistencijalna prijetnja protiv religije, vjerovanja i vjerskih rituala.

Bahreinski učenjaci su izjavili: Stanje čovjeka, života i društva bit će regulirano kada njegov put ne bude u sukobu s Božjom religijom i njenim principima i propisima. Ovo vjerovanje, zasnovano na Časnom Kur'anu i Plemenitom Sunnetu, jedan je od neospornih principa među muslimanima.

Dodali su: „S obzirom na našu duboku zabrinutost za zemlju Bahrein, koja je kroz svoju historiju priznavala islam kao religiju, s najvećom ozbiljnošću i odgovornošću upozoravamo da je vladajući režim krenuo antireligijskim putem; putem koji brzo i opasnim pristupom prijeti religiji, vjerovanjima, ritualima i drugim vjerskim aspektima ljudi.“

U saopštenju se navodi da se ovaj pristup provodi u obliku niza sistematskih i sve većih planova i odluka, te da je prijetnju religiji i vjerovanjima doveo do faze koja bi mogla imati opasne posljedice za zemlju.

Bahreinski naučnici smatraju da je jedan od najvažnijih primjera ovog trenda miješanje režima u šiitske vakufe, huseinije, sahrane, džamije i mezarja. Prema njihovim riječima, upravljanje ovim mjestima povjereno je jednom vladinom vijeću na čelu s vladinim ministrom; što krši nezavisnost vakufskih poslova od političke strukture koja je na snazi ​​decenijama.

Također su upozorili na odluku vijeća da obaveže povjerenike i nadzornike vakufa da provode njegove rezolucije i da delegira ovlaštenje za njihovo imenovanje ili razrješenje službenim institucijama, te su smatrali da je ova akcija suprotna islamskom zakonu i uvjetima vakufa.

U izjavi se nastavlja: „Ove akcije predstavljaju jasno miješanje u islamsko starateljstvo nad vakufima i mogle bi utrti put džamijama, husajnama i okupljanjima u žalosti da postanu centri povezani s državom i podložni njenim interesima i političkim proračunima; situacija koja je daleko od ciljeva vakufa i pravila šerijata.“

Bahreinski učenjaci također su ukazali na nedavnu odluku o ograničavanju vjerskih aktivnosti i uvjetovanju govora, podučavanja, propagande, propovijedanja i vjerskog poziva dobivanjem vladine dozvole, te su to smatrali akcijom koja je u suprotnosti s religijom.

Naglasili su da je ova odluka također u suprotnosti s principima ustava o vjerskoj slobodi i duboko ukorijenjenim tradicijama i običajima Bahreina u vezi s neovisnošću džamija, husajnama i vjerskih aktivnosti od političkog uplitanja, te da bi mogla potkopati važan dio vjerskog naslijeđa bahreinskog društva.

Bahreinski učenjaci su konačno pozvali na racionalnost i ukidanje niza odluka koje, prema njima, sputavaju religiju, te upozorili da bi nastavak ovog procesa imao katastrofalan i destruktivan ishod.

Naglasili su da će se situacija u Bahreinu riješiti samo pridržavanjem religije, vraćanjem njenih presuda, uspostavljanjem pravde, vraćanjem političkih i egzistencijalnih prava ljudi i garantiranjem njihovog dostojanstva i slobode; a ne daljnjim lišavanjem ljudi njihovih prava, potkopavanjem njihovog dostojanstva i daljnjim ograničavanjem vjerskih sloboda.