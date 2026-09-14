Britanske sankcije su prva faza "međunarodne borbe protiv jevrejskog terorizma"

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (a.s) - ABNA - Ehud Olmert, bivši premijer cionističkog režima, napisao je u članku u listu "Arab News": Britanske sankcije cionističkim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali prva su faza "međunarodne borbe protiv jevrejskog terorizma" na savremenom nivou.

Prošle sedmice su ministri vanjskih poslova 12 zapadnih zemalja, uključujući Veliku Britaniju, najavili ograničenja trgovine sa cionističkim naseljima na okupiranim palestinskim teritorijama.

Britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband također je najavio da će njegova zemlja zabraniti uvoz robe iz "ilegalnih naselja na okupiranim teritorijama" na Zapadnoj obali.

Olmert je u svom članku napisao da "nije iznenađen" najavom Milibandove odluke da uvede sankcije naseljenicima uključenim u "terorističke" aktivnosti na Zapadnoj obali.

Dodao je: "Porast krvavih terorističkih akata postao je nepodnošljiv i ovi zločini su dio organiziranog napora stotina grupa jevrejskih doseljenika i hiljada jevrejskih stanovnika na Zapadnoj obali koji ih podržavaju i čiji je cilj natjerati Palestince da napuste svoja mjesta boravka kako bi pripremili teren za pripajanje svih ovih budućih zemalja Izraelu."

Olmert je također rekao da je plan naselja "E1" dio napora da se spriječi implementacija rješenja o dvije države i rekao: "Izgradnja u ovoj oblasti će podijeliti Zapadnu obalu na dva odvojena područja i osujetit će svaki pokušaj formiranja palestinske države zasnovane na granicama iz 1967." Plan "E1" nalazi se na istoku Jerusalima, a njegova svrha je uspostavljanje veze između naselja "Ma'aliyah Adumim" i okupiranog Jerusalema kroz konfiskaciju palestinskih zemalja.

Olmert je rekao: "Jevrejski teroristi ne djeluju u vakuumu, a pitanje nije ograničeno na malu šačicu mladih kriminalaca kako ih je opisao Benjamin Netanyahu."

On je ovu grupu opisao kao "opsežnu i rastuću" i rekao da su mnogi njeni članovi opremljeni oružjem koje im je dato na inicijativu Itamara Ben Gowera, ministra unutrašnje sigurnosti cionističkog režima.

Olmert je također rekao: Vlasti naselja na ovim prostorima poznaju te teroriste i podržavaju ih.

Olmert je optužio ministre cionističkog režima da ohrabruju zločine doseljenika nad Palestincima na Zapadnoj obali i ukazao na odbijanje Izraela Katza, ministra rata ovog režima, da izda naredbu za administrativno zatvaranje Jevreja i da ovu vlast koristi samo protiv Palestinaca.

Optužio je Netanyahua i da podržava "židovski terorizam na okupiranim teritorijama" i rekao: "Netanyahu vidi, čuje i zna sve što se dešava, ali u potpunosti podržava neuspjeh policije i vojske, koji odbijaju da preduzmu potrebne mjere za provođenje zakona i uspostavljanje reda, kao i da ih uhapse u pritvor i pošalju teroriste."

Olmert je dodao: Nedostatak bilo kakve inicijative cionističkog režima da zaustavi "jevrejski terorizam" učinio je reakciju međunarodne zajednice predvođene Engleskom "neizbježnom".

Engleska i izolacija cionističkog režima

Olmert je smatrao Englesku „tradicionalnim saveznikom“ cionističkog režima i rekao: „Balfurova deklaracija“ je stvorila moralnu i pravnu osnovu za ovaj režim, koji je prihvatila međunarodna zajednica i odigrala je fundamentalnu ulogu u uspostavljanju cionističkog režima.

On je rekao da je odluka Milibanda, koji je Jevrejin, da uvede sankcije protiv naseljenika i ilegalnih naselja rezultat neuspeha vlade cionističkog režima i njenog odbijanja da se obračuna sa jevrejskim terorizmom.

Olmert je dodao: Engleska nije sama u ovom nastojanju; pridružile su joj se i druge zemlje, među kojima su Francuska i Kanada, a takođe su tradicionalni saveznici Izraela.

On je ovu akciju smatrao prvom fazom "međunarodne borbe protiv jevrejskog terorizma na Zapadnoj obali" i predvidio je da će uslijediti dodatne mjere, uključujući "sankcije, prekid veza, protjerivanje diplomata, zatvaranje ambasada i pokušaj da se identifikuju cionističke ličnosti, bilo da su doseljenici ili političari koji ih podržavaju, i poduzimanje direktnih kaznenih mjera protiv njih".

Olmert je naglasio: Ovaj proces će dovesti do izolacije i slabljenja cionističkog režima na nivou koji je bez presedana od njegovog uspostavljanja.