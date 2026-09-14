Saudijci zatražili pomoć od cionista u suočavanju s jemenskim otporom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), hebrejski list "Israel Hayom" tvrdi da je Saudijska Arabija zatražila obavještajnu pomoć od cionističkog režima i niza regionalnih zemalja kako bi spriječila jemenske oružane snage da blokiraju strateški tjesnac Bab al-Mandab.

Prema ovom izvještaju, pozivajući se na anonimne diplomatske izvore, saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman se indirektno obratio Tel Avivu kao odgovor na jemensku vojnu eskalaciju u regionalnim zemljama. Rijad je također kontaktirao izraelski režim, neke zemlje Perzijskog zaljeva i Egipat putem Centralne komande SAD-a (CENTCOM) i zatražio "obavještajne podatke i drugu pomoć" kako bi spriječio zatvaranje Bab al-Mandaba.

Zabrinutost Saudijske Arabije zbog prijetnji rutama izvoza nafte

Prema ovoj procjeni, Saudijska Arabija se nalazi u neviđenoj situaciji i istovremeno se suočava s prijetnjama trima strateškim rutama za izvoz nafte: Hormuškom moreuzu na istoku, Bab al-Mandabu na jugu i kopnenoj ruti koja vodi do Crvenog mora.

Prekid ovih ruta mogao bi predstavljati ozbiljan izazov za transport saudijske nafte i njenu vezu s globalnim tržištima; problem koji je povećao zabrinutost Rijada zbog vojnih dešavanja oko Bab al-Mandaba.

U međuvremenu, Rijad je prethodno zatražio od Washingtona da interveniše kako bi se suočio s Ansar Allahom i spriječio napredovanje jemenskih snaga u regiji Bab al-Mandab, ali američki predsjednik Donald Trump nije pristao na direktnu vojnu intervenciju u sukobu.

Rijadove sumnje u podršku SAD-a

Prema Israelu Humeu, ova situacija šalje zabrinjavajuću poruku Saudijskoj Arabiji; zemlji koja je pod pritiskom s nekoliko osa i njenim izvoznim rutama istovremeno prijete, ali njen glavni saveznik, SAD, pokazuje malo spremnosti da ispuni očekivanja Rijada.

Bab al-Mandab je posljednjih godina postao jedna od važnih tačaka sukoba između jemenskih oružanih snaga i SAD-a i cionističkog režima. Važnost ovog moreuza za Saudijsku Arabiju nije ograničena samo na njegov geografski položaj, a njegova sigurnost je direktno povezana s energetskim i trgovinskim rutama zemlje.

Međutim, nisu objavljeni nezavisni detalji o prirodi ili količini pomoći koju je Saudijska Arabija zatražila.