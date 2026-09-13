Oštećenje na saudijskom naftovodu moglo bi svijet ostaviti bez četiri posto zaliha nafte

Daljnji pad saudijskih isporuka pogoršao bi globalnu nestašicu, koja je već dovela cijene goriva na rekordne nivoe, podstakla inflaciju širom svijeta i podigla prinose na američke obveznice na najviši nivo od globalne finansijske krize 2008. godine.

Nakon što su napadi dronovima u petak primorali Saudijsku Arabiju da obustavi rad svog velikog naftovoda istok-zapad, Rijad nije objavio potpune informacije o razmjerama štete niti o tome koliko dugo će naftovod biti van funkcije.

Izvori koji su razgovarali s Reutersom dali su različite procjene. Jedan od njih rekao je da bi za popravku štete moglo biti potrebno čak pet do šest sedmica, dok je drugi naveo da bi popravka mogla biti završena ranije te da bi naftovod mogao djelimično nastaviti s radom i tokom popravke.

Vladin ured za medije i Ministarstvo energetike Saudijske Arabije nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Naftovod koji prolazi kroz pustinju preko Arapskog poluotoka posljednjih šest mjeseci štitio je Saudijsku Arabiju od najtežih posljedica ratne obustave saobraćaja kroz Hormuški moreuz, koja je paralizirala izvoz susjednih zemalja.

Najveći svjetski izvoznik koristio je ovaj naftovod za preusmjeravanje oko četiri miliona barela dnevno, odnosno približno četiri posto globalne ponude, prema luci Yanbu na Crvenom moru. Međutim, dok je naftovod van funkcije, Yanbu sada ima dovoljno zaliha za održavanje izvoza još samo pet do sedam dana, prema riječima tri izvora iz industrije upoznata sa saudijskim izvozom.

Saudijska Arabija također ima zalihe kojima može nekoliko dana snabdijevati kupce iz egipatskih luka Ain Sukhna na Crvenom moru i Sidi Kerir na Sredozemnom moru, rekao je četvrti izvor.

Kapacitet skladišta u Yanbuu iznosi oko 35 miliona barela, prema procjenama industrije, dok Ain Sukhna i Sidi Kerir mogu skladištiti 18, odnosno 20 miliona barela.

Zalihe nisu pune i na kraju će biti iscrpljene ako naftovod istok-zapad ne bude ponovo stavljen u funkciju, navela su četiri izvora.

Isporuke saudijske nafte već su u augustu pale na najniži nivo u više od tri decenije zbog smanjenih tokova kroz Hormuški moreuz i Crveno more, saopćila je Međunarodna agencija za energiju (IEA) u petak.

Svjetska ponuda nafte ove godine će pasti za 5,7 miliona barela dnevno, odnosno oko šest posto, saopćila je IEA, organizacija koja koordinira energetske politike zapadnih zemalja.

Osim napada na naftovod, borci Huta u Jemenu, koji su zaprijetili saudijskim isporukama nafte, u petak su zauzeli otok na ulazu u Crveno more.

Bliski istok je prije rata isporučivao oko 22 miliona barela nafte dnevno. Protok kroz Hormuški moreuz usporio je na svega šest do devet miliona barela dnevno, navode izvori iz industrije.

Saudijska Arabija je prošle sedmice obavijestila OPEC da je njena proizvodnja nafte u augustu pala na samo 6,2 miliona barela dnevno, sa 10,9 miliona barela dnevno u februaru, prije početka rata.