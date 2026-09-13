Američki zvaničnici priznaju poraz vojnih baza protiv Irana; "Povratak u Bahrein trenutno nije moguć"

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Hong Kao, vršilac dužnosti američkog sekretara za mornaricu, u intervjuu za novine APEC Times, najavio je veliku štetu na američkim pomorskim objektima za podršku u Bahreinu; objektu u kojem se nalazi sjedište američkih pomorskih snaga u Centralnoj komandi i Pete flote zemlje.

Govoreći o iranskim napadima na objekat, Kao je rekao da američka mornarica trenutno procjenjuje budućnost svog sjedišta na Bliskom istoku nakon štete nanesene tokom rata s Iranom.

Također je priznao da američka mornarica trenutno nema planove za trenutni povratak u bazu.

Prema izvještaju, Pomorski centar za podršku u Bahreinu je dugi niz godina bio glavni centar operacija američke flote na Bliskom istoku, ali nakon što je Iran pokrenuo napade nakon američke i izraelske agresije na Iran 28. februara 2026. godine, baza je bila meta napada i američke snage su se povukle iz nje.

U međuvremenu, Darrell Cadle, šef operacija američke mornarice, rekao je kao odgovor na pitanje o povratku osoblja u bahreinsku bazu da mornarica razvija plan za povratak ličnih stvari snaga koje su evakuirane iz objekta; međutim, pojasnio je da povratak u bazu nije na dnevnom redu u bliskoj budućnosti.

Priznavanje ranjivosti američkih baza

„Jim Webb“, nezavisni američki savjetnik za nacionalnu sigurnost, također se osvrnuo na situaciju američkih snaga na Bliskom istoku i rekao da kontinuirano prisustvo američke vojske u regiji bez izlaganja napadima nije održivo.

Govoreći o američkim bazama u regiji, naglasio je da Washington ne može adekvatno braniti objekte poput Bahreinske pomorske baze za podršku i drugih logističkih baza u regiji na kraći, srednji, pa čak i dugoročni rok, te da prisustvo američkih snaga u tim bazama pretvara ih u stalne mete.

„David Petraeus“, penzionisani general američke vojske, također je priznao promjenjive sigurnosne uvjete u regiji i rekao da trenutne američke vojne baze na Bliskom istoku više nisu održive.

Petraeus je naveo povećanje iranskih vojnih sposobnosti, uključujući razvoj dronova i raketa s dovoljnim dometom za ciljanje američkih objekata i nanošenje žrtava njihovim snagama.

Zvanično priznanje snage iranskih udara

Iako su satelitski snimci i otvoreni izvori ranije ukazivali na štetu američke pomorske baze u Bahreinu, prema američkim medijima, izjave Hong Kaoa su prvo direktno priznanje visokog američkog zvaničnika o uticaju iranskih napada na ove objekte.

Ova priznanja su data u situaciji kada su budućnost američkog vojnog prisustva u regiji i ranjivost baza u zemlji na iranske raketne i dronske sposobnosti postale ozbiljno pitanje u sigurnosnim kalkulacijama Washingtona.