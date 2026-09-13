Somaliland objavio spremnost da pošalje 2.000 vojnika u Gazu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), samoproglašeni šef separatističkog i nepriznatog regiona Somaliland objavio je da je region spreman poslati 2.000 vojnika za učešće u predloženim međunarodnim snagama za stabilizaciju Pojasa Gaze ako to zatraže Sjedinjene Američke Države ili Izrael.

Ove izjave dao je Abdulrahman Mohammed Abdullah, šef autonomnog i separatističkog regiona Somaliland, na marginama svog učešća na forumu "Dijalog SAD-a i Bliskog istoka" u Washingtonu.

U intervjuu za izraelske medije, najavio je spremnost svoje samoproglašene vlade da učestvuje u predloženom planu za raspoređivanje međunarodnih snaga u Pojasu Gaze.

Somaliland je jednostrano proglasio nezavisnost od Somalije od 1991. godine, ali ga međunarodna zajednica još nije priznala kao nezavisnu državu.