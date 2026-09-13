Dvojica zatočenika iz teološke škole Khatam al-Nabiyyin u Kabulu navodno oslobođena

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahl al-Bayt (ABNA), na osnovu saopštenja, šejh Hassan Mohseni i Sajjed Sufi Gardizi, koji su uhapšeni tokom nedavnih događaja vezanih za Teološku školu Khatam al-Nabiyyin u Kabulu, pušteni su na slobodu.

U saopštenju se navodi da su u toku i administrativni postupci vezani za puštanje na slobodu brojnih drugih profesora i studenata i da se očekuje da će biti pušteni iz pritvora u narednim satima.

Tačan broj osoba koje će biti puštene još nije objavljen.

Zahvalnost šiitskim učenjacima i starješinama

U saopštenju se izražava zahvalnost učenjacima, starješinama, uticajnim pojedincima i ličnostima afganistanske šiitske zajednice, posebno Vijeću šiitske uleme i vjerskim i društvenim ličnostima u Kabulu i Kandaharu, koji su se posljednjih dana konsultovali radi puštanja pritvorenika i rješavanja nastalih nesuglasica.

Također se izražava zahvalnost narodu Afganistana koji je pratio status pritvorenika molitvom, pozivima i slanjem poruka.

Autori saopštenja također su izrazili zahvalnost brojnim talibanskim vladinim institucijama, za koje su rekli da su pružile osnovu za dijalog i razumijevanje s Ministarstvom pravde, te su rekli da će nastaviti pratiti i druga pitanja vezana za vjerske, naučne i kulturne centre.

Hapšenje usred krize u Khatam-un-Nabiyinu

Šejh Hassan Mohseni uhapšen je tokom prisilne evakuacije Teološke škole Khatam-un-Nabiyin. Prethodno je objavljeno da su talibanske snage, nakon nekoliko dana opsade, uklonile nastavnike i učenike iz centra i uhapsile određeni broj ljudi prisutnih u seminaru.

Sufi Gardizi je također prebačen u Ministarstvo pravde 5. septembra nakon što je pozvan u ured talibanskog guvernera u Kabulu. U danima koji su uslijedili, jasne informacije o njegovom stanju i boravištu nisu objavljene.

Kriza u školi izazvala je posljednjih dana široke reakcije afganistanskih naučnika, aktivista i političkih i društvenih ličnosti, a neki od njih pozvali su na oslobađanje pritvorenika i rješavanje spora oko centra putem dijaloga i pravnog postupka.

Prema novom saopštenju, oslobađanje šejha Hassana Mohsenija i Sufija Gardizija rezultat je konsultacija i diskusija održanih posljednjih nekoliko dana.

Međutim, pitanje statusa Teološke škole Khatam al-Nabiyyin i drugih srodnih centara ostaje neriješeno, a u saopštenju se također naglašava da će se ova pitanja nastaviti rješavati putem relevantnih kanala.

Do trenutka pisanja ovog teksta, Ministarstvo pravde Talibana nije izdalo posebnu službenu izjavu u vezi s razlogom oslobađanja ove dvije osobe ili statusom drugih pritvorenih profesor