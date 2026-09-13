Ansarullah: Trumpove kontradiktorne izjave su priznanje sposobnosti Jemena

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA- Muhammad Al-Farah, član političkog biroa pokreta Ansarullah, napisao je u objavi na svojoj ličnoj stranici na društvenoj mreži "X": Trumpove izjave o Jemenu su kontradiktorne i nestabilne, a ono što američki predsjednik iznosi u svakoj fazi protivrječi njegovim prethodnim izjavama; Zbog toga je teško tretirati njegove izjave kao definitivne i pouzdane stavove.

Dodao je: „Ove kontradikcije i kontinuirano objavljivanje kontradiktornih izjava otežale su utvrđivanje Trumpovog stvarnog stava ili smjera američke vlade po pitanju Jemena.“

Član Politbiroa Ansarullah rekao je da, bez obzira na tačnost Trumpovih izjava, ove kontradikcije u konačnici otkrivaju fundamentalnu stvarnost o situaciji u Jemenu i da se izjave američkog predsjednika mogu ispitati iz dva različita ugla, a oba vode do istog zaključka.

Al-Farah je objasnio: „Ako pretpostavimo da su Trumpove izjave tačne, ove riječi predstavljaju priznanje da Jemen ima svoju nezavisnu odluku i da ne djeluje kao ruka ili opunomoćenik bilo koje strane strane.“

Dodao je: „Sada, ako su ove izjave lažne, to otkriva drugu stvarnost, a to je da je Jemen postao utjecajna sila koju Amerika kalkulira i ne može ignorisati njegove sposobnosti i utjecaj u regionalnim jednačinama.“

Al-Farah je nastavio naglašavati da obje pretpostavke vode istom zaključku: da Jemen ima svoju nezavisnu odluku i da je bio u stanju nametnuti svoj stav u američkim proračunima. Ovaj zaključak je postignut milošću Božjom, a kontradikcija u američkim izjavama ne eliminira stvarnost transformacije koja se dogodila u položaju Jemena u regionalnim jednačinama, već otkriva teškoću ignorisanja Sane u rješavanju regionalnih pitanja.

Član političkog biroa Ansarullaha dodao je: "Američki proračuni su sada prisiljeni uzeti u obzir položaj i mogućnosti Jemena."

Ove izjave su date nakon što je Trump u subotu tokom svoje posjete Irskoj tvrdio da je pokret Ansarullah kontaktirao Washington i zatražio od Sjedinjenih Država da ne intervenišu u Jemenu.

Trump je također tvrdio da Ansarullah ne želi da se bori protiv Sjedinjenih Država i da neće zatvoriti moreuz Bab al-Mandab i da će dozvoliti većini brodova da prođu.

Trumpova tvrdnja o kontaktu Ansarullaha s Washingtonom naišla je na reakciju Sane, a jedan od viših članova pokreta nazvao je izjave američkog predsjednika lažima.

Hizam al-Assad, član političkog ureda jemenskog pokreta Ansarullah, odbacio je Trumpovu tvrdnju, nazvavši je lišenom bilo kakve činjenične osnove.