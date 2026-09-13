Osvajanja jemenskih oružanih snaga: Od oslobađanja 5.400 kvadratnih kilometara u sedmici do obaranja 9 saudijskih boraca i dronova

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), jemenske oružane snage su u saopštenju objavile dostignuća opsežne operacije oslobađanja zapadnih obalnih područja zemlje i najavile da je u roku od sedmice 6 područja u pokrajinama Taiz i Al-Hodeidah došlo pod kontrolu jemenskih snaga, te da je ukupno oslobođeno 5.400 kvadratnih kilometara jemenske teritorije.

Prema saopštenju, operacija je započela 3. septembra u nekoliko područja, a završila se sedmicu dana kasnije, 9. septembra, objavom ulaska jemenskih snaga na ostrvo "Mayon" u Bab al-Mandabu.

Jemenske oružane snage su objavile cilj operacije oslobađanja područja zapadne obale i naglasile da je ova akcija poduzeta kao odgovor na zahtjev stanovnika tih područja za podršku i eliminaciju ugnjetavanja. U saopštenju se navodi da su saudijske snage povećale napade na ljude i sela zapadne obale posljednjih godina i da su povećale intenzitet tih napada posljednjih mjeseci.

Oslobađanje 6 područja u Taizu i Al-Hodeidahu

Prema saopštenju jemenskih oružanih snaga, tokom ove operacije, snage povezane sa Saudijskom Arabijom protjerane su iz 6 područja u pokrajinama Taiz i Al-Hodeidah. Ova područja pokrivaju ukupnu površinu od 5.400 kvadratnih kilometara, a jemenske snage su objavile da su ta područja sada "sigurna i stabilna".

U drugom dijelu saopštenja navodi se da su jemenske snage napale 7 vojnih divizija povezanih sa saudijskim snagama, uključujući 38 vojnih brigada, tokom kojih su stotine ljudi ubijene, ranjene ili zarobljene.

Jemenske oružane snage su također objavile oslobađanje određenog broja jemenskih zatvorenika koji su bili u rukama snaga povezanih sa Saudijskom Arabijom u zapadnim obalnim područjima tokom proteklih godina.



Obaranje 9 saudijskih borbenih aviona i dronova

Jemenske oružane snage su objavile da je operacija postigla svoje ciljeve uprkos opsežnoj zračnoj podršci saudijskih borbenih aviona koji su izvedeni radi podrške snagama stacioniranim u regiji.

Prema saopštenju, jemenske snage su tokom operacije 32 puta pucale na saudijske borbene avione i dronove, što je rezultiralo obaranjem 9 aviona.

U saopštenju se također pohvaljuju performanse vojnih snaga i uloga jemenskog naroda i plemena, naglašavajući da će se sukob sa saudijskim napadima nastaviti i da je jednačina "opsade protiv opsade" i dalje na dnevnom redu jemenskih oružanih snaga.

Jemenska poruka o brodarstvu u Crvenom moru

U završnom dijelu saopštenja, jemenske oružane snage su objavile da je pomorsko brodarstvo sigurno za sve kompanije i da samo saudijski brodovi kojima je prethodno zabranjeno da plove podliježu ovom ograničenju.

Jemenske oružane snage su naglasile da će se operacije i mjere zemlje nastaviti dok se napadi ne prestanu i opsada protiv jemenskog naroda ne ukine.

Nakon objavljivanja ove izjave, jemenski ratni mediji su također objavili slike i video zapise operacije oslobađanja zapadnih obalnih područja zemlje.