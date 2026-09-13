Guardian: Islamofobija u Americi postala je političko sredstvo tokom izborne sezone

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), kolumnista Guardiana Mustafa Bayoumi napisao je u bilješci koja se odnosi na 25. godišnjicu napada 11. septembra da je islamofobija i dalje ukorijenjena u američkoj politici, ali suprotno uvriježenom mišljenju, njeno intenziviranje je više povezano s izbornim ciklusima nego s terorističkim napadima.

Naslijeđe 11. septembra; Strah i potiskivanje muslimana

Bayoumi je primijetio da su se muslimani u Sjedinjenim Državama suočili s porastom nasilja i mržnje odmah nakon napada 11. septembra, pri čemu su u početnim napadima ubijene najmanje tri osobe. Istovremeno, savezna vlada je pokrenula masovnu akciju protiv muslimanskih imigranata koju su pravni stručnjaci uporedili s takozvanim "Palmerovim racijama" iz 1920-ih.

Neznanje o islamu također i dalje postoji uz javni strah. Uprkos naporima da se islam predstavi američkom društvu, uključujući Oprah Winfreyin program "Islam 101" u oktobru 2001. i plasman Kur'ana na listu bestselera New York Timesa, zablude o muslimanima i dalje postoje.

Anketa iz 2006. godine pokazala je da samo trećina ispitanika zna da muslimani obožavaju istog Boga kao kršćani i Jevreji, a skoro 10 posto misli da muslimani obožavaju "boga mjeseca".

Islamofobija dostiže vrhunac tokom izborne sezone

Autor, pozivajući se na istraživanje o islamofobiji u Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je da antiislamsko raspoloženje ne mora nužno rasti nakon terorističkih napada, već ima tendenciju rasta oko izbora. Nalazi Fondacije Nova Amerika i brojnih istraživača također pokazuju da političke poruke i literatura vezana za krize mogu imati značajan utjecaj na stav američkog društva prema muslimanima.

Iz ove perspektive, islamofobiju treba posmatrati ne samo kao iracionalni strah od vjerske grupe, već kao fenomen koji se sve više koristi kao alat u američkoj politici; pitanje koje je ponovo postalo istaknuto kako se približavaju američki međuizbori i povećava antiislamska literatura nekih političara.

Politički napadi na muslimane i islamske organizacije

Bayoumi je naveo, na primjer, izjave krajnje desničarske aktivistice Laure Loomer, bliske Donaldu Trumpu, zastupnice Južne Karoline Nancy Mays, zastupnika Floride Randyja Finea, republikanskog senatora Tommyja Tubervillea i potpredsjednika SAD-a J.D. Vancea, koji su u različitim vremenima davali izjave protiv muslimana ili muslimanskih političara.

Također je naveo Teksas kao primjer intenziviranja ove literature, gdje su političari u državi više puta predlagali antimuslimanske prijedloge, uključujući prijedloge za zabranu šerijatskih sudova, koji ne postoje u Teksasu. Bayoumi je također naveo potez guvernera Teksasa Grega Abbotta da Vijeće za američko-islamske odnose (CAIR) proglasi "stranom terorističkom organizacijom", potez koji je autor nazvao neosnovanim, pozivajući se na upozorenja Knight Instituta za Prvi amandman o ciljanju grupa civilnog društva i političkih protivnika.

Kolumnista Guardiana dalje tvrdi da napadi na muslimane nisu nužno ograničeni samo na muslimane. Prema njegovim riječima, u proteklih 25 godina, američka muslimanska zajednica je iskusila nadzor bez naloga, politizirane imigracijske politike, zabrane ulaska muslimanima i suzbijanje glasova protiv kojih se ne slažu, uključujući i one koji podržavaju Palestinu.

Bayoumi upozorava da bi se isti alati koji su prvobitno korišteni protiv muslimana mogli koristiti protiv drugih grupa u budućnosti. U istom kontekstu, kao odgovor na tvrdnje republikanskih političara o „širenju šerijatskog prava“, on govori o onome što naziva „autoritarnim širenjem“ u Americi.

Sve veće prisustvo muslimana u američkoj politici

Međutim, Guardian naglašava da američki muslimani nisu ostali pasivni pred ovim pritiscima i da je njihovo političko prisustvo poraslo više nego ikad. Prema nedavnoj studiji koju navodi izvještaj, 255 muslimana sada obavlja izabrane funkcije širom Sjedinjenih Država, uključujući 11 gradonačelnika, 18 sudija i četiri člana Predstavničkog doma SAD-a; više od 43 posto njih su žene.

Bilješka identificira Zahrana Mamdanija i Abdulrahmana Muhammada al-Sayeda kao jedne od najistaknutijih muslimanskih političara u Americi, napominjući da ono što ih izdvaja nisu samo njihove komunikacijske vještine, već i fokus na politike koje mogu poboljšati živote običnih ljudi.