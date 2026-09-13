Kako je neutraliziran medijski i psihološki rat neprijatelja pod imenom "Ali Al-Taher" / Hezbollahova strateška šutnja razljutila je neprijatelja

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), cionistički mediji već mjesecima, paralelno s raštrkanim napadima na južnolibanske regije i gradove i izdavanjem upozorenja o evakuaciji, pokreću pitanje kontrole i okupacije brda Ali Al-Taher. Posljednjih dana, otpor je pokušao ostvariti pobjedu za sebe u medijima i političkim krugovima uništavajući infrastrukturu otpora u ovom području, ali medijski front otpora neutralizirao je ovu neprijateljsku medijsku zavjeru navodeći dostignuća postignuta na drugim frontovima, uključujući Jemen, a Hezbollah je također još više razljutio neprijatelja svojom medijskom šutnjom.

U vezi s neprijateljskim medijskim ratom u regiji Ali Taher, Reyhaneh Morteza, libanska medijska aktivistica, rekla je u ekskluzivnom intervjuu za ABNA, osvrćući se na razlog ovog medijskog rata protiv otpora: Objavljivanjem slika eksplozije brda Ali Taher od strane cionističkog neprijatelja, mnogima može pasti na pamet da je otpor izgubio svoje druge obrambene moći, ali ovdje moramo stati i razmisliti, jer moramo shvatiti kombinirani rat koji je neprijatelj pokrenuo. Naš neprijatelj je pokrenuo ne samo vojni rat, već i meki rat, psihološki rat i medijski rat protiv nas, što je za nas u ovom trenutku vrlo važno.

Nastavila je: „Neprijatelj već nekoliko mjeseci govori o važnosti brda Ali Taher i naglašava strateški položaj ovog mjesta u ratu. Pokušao je ovim potezom uticati na domaće javno mnijenje i pripremiti javnost da ako zauzme ovo područje, to znači da će preći u sljedeću fazu rata i smatrati to pobjedom protiv libanskog otpora.“

Medijska aktivistica je pojasnila: „Ovaj naglasak neprijateljskih medija na Ali Tahera ima za cilj utjecati na svijest ljudi koji podržavaju otpor, kako bi im se reklo; otpor, koji bi trebao da vas podržava, sada kada smo zauzeli ovo vrlo važno brdo, zašto vas ne podržava? Ovo je strategija koju neprijatelj koristi da uveća događaj kako bi privukao pažnju domaćeg javnog mnjenja, posebno uoči izbora. Istina je da je brdo Ali Taher vrlo važno strateški brdo, ali moramo znati da je otpor trenutno zauzet radom i planiranjem, ali tiho. U stvari, Hezbollah ne treba objašnjavati gdje je djelovao i šta radi.

Izjavio je da libanski narod, iako je to za njih bilo vrlo tužno, i dalje čvrsto stoji iza otpora, dodajući: „Ispravno je da smo tužni zbog svakog poraza ili gubitka brda ili regije ili šehida vojnika otpora, jer su nam naša omladina, naši gradovi i naša zemlja vrlo dragi, ali mi ćemo se jače i jače boriti protiv ovog zločinačkog neprijatelja, jer nam svakim danom postaje jasnije da je pravi put put koji smo odabrali i mi ćemo nastaviti do kraja."

Također je dodala: "Slike eksplozije Ali Al-Tahera koje smo vidjeli spalile su nam srca, ali nisu uništile naš autoritet i mi i dalje vjerujemo u otpor, a ovaj incident nas je motivirao da čvršće stanemo iza otpora."

Zaključila je: "U ratu smo s neprijateljem, a cionistički neprijatelj koristi svaku vrstu rata protiv nas da bi napustio otpor, ali ovaj put, kao i uvijek, njihovi planovi su osujećeni i ljudi otpora i dalje insistiraju na nastavku borbe protiv Izraela kako bi preuzeli njihovu zemlju." Otpor je još uvijek živ i zauzet radom i planiranjem, ali Hezbollah u ovoj fazi mora raditi tajno kako bi postigao prave rezultate.