Poziv na "narodni ustanak" u Bahreinu u znak protesta zbog vjerskih ograničenja za šiite

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), na osnovu izvještaja koji su objavili bahreinski izvori, odbor koji se predstavio kao organizator ovog poziva u svojoj prvoj izjavi objavio je da je plan za održavanje ovog pokreta formiran kao odgovor na uslove koji su, prema odboru, praćeni ograničenjima sloboda, miješanjem u vjerske poslove i pritiskom na učenjake i one s drugačijim stavovima.

Odbor je naglasio da je pokret pod nazivom "Intifada jedne nacije" formiran s ciljem suprotstavljanja ugnjetavanju, marginalizaciji i onome što je opisano kao "organizovano ciljanje šiita", te poziva na očuvanje dostojanstva, pravde i slobode građana.

U saopštenju je pojašnjeno da ovaj pokret ne znači pozivanje na haos ili nasilje, već naglašava mirne i odgovorne proteste kako bi se zahtijevala prava.

Zahtjev za okončanje vjerskih ograničenja i diskriminacije

Organizacioni odbor pozvao je bahreinsku vladu da okonča ograničenja vjerskih ceremonija i aktivnosti, okonča ono što naziva "organizovanom sektaškom diskriminacijom" šiita i napusti diskriminatorske i isključive politike.

Također naglašava potrebu za garantovanjem jednakosti građana u pravima i dužnostima, poštovanjem prema učenjacima i svećenicima i izbjegavanjem suočavanja s njima zbog njihovih stavova i stavova.

Ostali zahtjevi izneseni u saopštenju su puštanje pritvorenika u slučajevima vezanim za izražavanje i uvjerenja, osiguranje slobode izražavanja i mirnog okupljanja, te stvaranje platforme za ozbiljan i odgovoran dijalog.

Organizatori su također pozvali na okončanje bilo kakve diskriminacije i isključivanja građana te na pružanje platforme za ostvarenje pravde i jednakosti u bahreinskom društvu.

U izjavi se nastavlja naglašavanjem da "Ustanak nacije" nije protiv bilo koje nacije ili plemena i nije poziv na širenje mržnje, već naziv za zahtijevanje dostojanstva, prava i pravde.

Organizatori su također najavili da ovaj pokret mora biti zasnovan na svijesti, jedinstvu, odgovornosti i mirnim metodama.

Izjave člana odbora o situaciji šiita

U intervjuu za bahreinski medij, član organizacijskog odbora također je optužio vladu zemlje za pojačavanje pritiska na šiitske građane.

Naveo je da su neki kanali bliski vladi podsticali protiv šiita i smatrali su široko rasprostranjena hapšenja, napade na istaknute učenjake, ograničavanje vjerskih aktivnosti i pokušaje kontrole nad Jafarijevim zadužbinama i Huseini Minberima drugim akcijama protiv kojih treba protestovati.

Član odbora je također opisao vjerske rituale i vjerovanja kao "crvene linije" i rekao da je glavna briga organizatora očuvanje vjerskog identiteta budućih generacija i suprotstavljanje planovima koji, po njihovom mišljenju, ciljaju vjerski identitet šiitske zajednice Bahreina.

Organizatori su konačno objavili da ovaj pokret ne smatraju krajem protesta, već početkom faze "svjesne i mirne" društvene mobilizacije, naglašavajući da je njegov cilj zahtijevati dostojanstvo, pravdu i slobodu mirnim putem.