Međunarodna konferencija o palestinskim zatvorenicima otvorena u Ženevi

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA), Međunarodna konferencija o palestinskim zatvorenicima otvorena je u subotu u Ženevi. Cilj ove konferencije je da se slučaj palestinskih zatvorenika premjesti iz faze moralne empatije u fazu praktičnih, institucionalnih i sudskih mjera na međunarodnom nivou.

Važnost ovog pravnog okupljanja leži u činjenici da će se održati istovremeno sa Ženevom, domaćinom 63. sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava, sjednice koja je počela 7. septembra i trajat će do 7. oktobra.

Abdul Majid Marari, glasnogovornik konferencije, rekao je u intervjuu za Al Jazeeru: "Važnost odabira ovog vremena i mjesta je u tome što će se konferencija održati u prijestolnici ljudskih prava i nekoliko metara od sjedišta Vijeća za ljudska prava." Napomenuo je da konferenciji prisustvuje niz predstavnika i ambasadora zemalja.

Marari je povezao održavanje ove konferencije s nedavnim usvajanjem "Zakona o pogubljenju zatvorenika" u izraelskom parlamentu, objašnjavajući: "Ova konferencija je kao vapaj u Evropi za palestinske zatvorenike. Njen cilj je prenijeti glasove zatvorenika i njihovih porodica predstavnicima i izaslanicima zemalja učesnica; u nadi da će taj glas stići do prijestolnica tih zemalja i imati veći utjecaj."

Organizatori pokušavaju razlikovati konferenciju od desetina prethodnih događaja saosjećanja za palestinske zatvorenike u evropskim prijestolnicama.

Prema Merariju, konferencija nije formalna diskusija ili pregled slučaja zatvorenika, već sastanak za razvoj plana djelovanja i izlazak s kompletnim dosijeima o kršenjima s kojima se zatvorenici suočavaju.

Glasnogovornik konferencije dodao je da je cilj sastanka pravilno korištenje dokumentacije pred međunarodnim sudovima i postojećim pravosudnim kanalima.

Ovaj napor je tim potrebniji s obzirom na to da se, prema procjenama palestinskih pravnih institucija, oko 9.500 palestinskih zatvorenika i zatvorenica nalazi u izraelskim zatvorima.

Merari je otkrio da će grupa međunarodnih advokata iz Španije, Danske, Njemačke, Holandije, Francuske, Belgije i Mađarske, zajedno s palestinskim advokatima specijaliziranim za slučajeve zatvorenika, formirati tim za sastavljanje „sveobuhvatnog pravnog slučaja koji uključuje dokumentaciju, dokaze i svjedočenja“. To će biti učinjeno nakon što se dobiju službena punomoćja od zatvorenika i njihovih porodica.