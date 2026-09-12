Tuniski novinarski ceh na rubu generalnog štrajka/ Četiri novinara uhapšena, 30 slučajeva u toku

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Zia Dabar, šef Tuniskog novinarskog ceha, danas je u petak objavio da je organizacija započela konsultacije kako bi odredila datum generalnog štrajka.

Odluka je uslijedila nakon što su novinari Zia Elhany, Mohammed Al-Yousefi, Murad Al-Zughidi i Burhan Basis nastavili pritvarati, te nakon što su vlasti odbile odgovoriti na njihove zahtjeve za njihovo puštanje na slobodu.

Prema izvještajima, slučaj Zia Elhanyja ušao je u opasnu fazu. Suočava se s novim optužbama, uključujući "formiranje terorističke grupe" i "špijuniranje za strane subjekte", a suđenje mu je zakazano za 25. septembar. Elhany je prethodno više puta bio u pritvoru zbog radijskih izjava i političkih stavova.

Na konferenciji koju je organiziralo udruženje pod nazivom "Oslobodite zatvorene novinare; novinarstvo nije zločin", kćerka Zia Elhanyja, Ramlah Elhany, osvrnula se na niz suđenja s kojima se njen otac suočava od 2021. godine.

Objasnila je da bi trenutne optužbe protiv njenog oca mogle rezultirati smrtnom kaznom ili doživotnim zatvorom.

Anas Qeddos, advokat i član odbrambenog tima Mohammeda al-Yousefija, novinara web stranice Al-Katibah, koji je uhapšen prije nekoliko dana, otkrio je detalje hapšenja svog klijenta.

Prema njegovim riječima, al-Yousefi je uhapšen pri ulasku u radio stanicu kako bi dao intervju o istraživačkom izvještaju i ispitivan je dok se oporavljao od operacije, a njegovo zdravstveno stanje se pogoršalo tokom ispitivanja.

Qeddos je napomenuo da je nalog za hapšenje izdat uprkos odsustvu rizika od bjekstva ili manipulisanja dokazima, te da je princip proporcionalnosti u sudskim postupcima potpuno ignorisan. Prema njegovim riječima, optužbe protiv njega su "neosnovane" i usmjerene na klevetu.

Odbrambeni tim novinara Murada al-Zughidija i Burhana Basisa objavio je da su odslužili polovinu svojih osmomjesečnih kazni u slučaju "Farman 54" i da su odslužili oko polovinu preostalog vremena u drugom krivičnom postupku.

Fathi Rabaei, advokat u ovom slučaju, naglasio je da je tim odbrane podnio zahtjev za reviziju odmah nakon izricanja presude i da se čekanje na reviziju suda još uvijek nastavlja.

Izrazio je nadu da će se „situacija vratiti u normalu“, napominjući da je zdravlje Al-Zughidija i Basisa stabilno uprkos teškim okolnostima.

Zia Dabar, šef Ceha novinara, naglasio je da je „politika straha“ nametnuta svim sektorima i pozvao na „pridruživanje borbi“ civilnim i društvenim snagama.

Naglasio je da borba četvorice novinara nije samo borba ceha, već borba za „slobodno novinarstvo u životnom prostoru gdje strah ne prevladava“.

Novinari su primili poruke solidarnosti od 140 međunarodnih cehova u Africi, Evropi, Latinskoj Americi i Aziji.

Predsjednik ceha pozvao je sudije da „vladaju po svojoj savjesti“ i da se ne zaglave u sigurnosnim slučajevima. U međuvremenu, hapšenja se nastavljaju u uslovima koje je ceh opisao kao „teške“.

Tuniski medijski pejzaž svjedoči dramatičnom porastu krivičnog gonjenja novinara i ograničavanja slobode izražavanja. Tuniski nacionalni ceh novinara suočava se s najmanje 30 slučajeva protiv novinara i upozorio je da ova ponovljena hapšenja više nisu izolovani incidenti, već su postala stvarnost usmjerena na podjarmljivanje novinarstva i potkopavanje njegove regulatorne nezavisnosti.