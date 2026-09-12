Trudnica ubijena izraelskom vatrom na jugu Khan Junisa

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), medicinski izvori u Pojasu Gaze objavili su da je trudna Palestinka, koju su prije tri dana gađali izraelski vojnici na jugu Khan Junisa, umrla zajedno sa svojim fetusom zbog težine zadobijenih povreda.

Prema palestinskoj novinskoj agenciji Wafa, prema službenim izvještajima, od početka primirja 11. oktobra, broj registrovanih šehida dostigao je 1.359, a broj povrijeđenih 4.571. Također, 831 osoba je izvučena ispod ruševina tokom ovog perioda; međutim, nepoznat broj tijela šehida i povrijeđenih osoba ostaje pod ruševinama, a spasilačke ekipe ne mogu doći do njih zbog nedostatka objekata i stalnih opasnosti.

Sa registracijom ovih šehida, ukupan broj zločina koje je počinio cionistički režim u genocidnom ratu protiv Pojasa Gaze, koji je započeo 7. oktobra 2023. godine, dostigao je 73.670 šehida i 174.682 povrijeđenih. Ove brojke nastavljaju svakodnevno rasti zbog nemogućnosti tačnog brojanja okupiranih i nedovoljno razvijenih područja.