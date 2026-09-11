Zaokret Slovenije za 180 stepeni; od bojkota cionističkog režima do saradnje s Tel Avivom

Prema podacima Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA), od srijede ujutro, trotoari studentskih naselja Ljubljane, glavnog grada Slovenije, i fasade zgrada u gradu bili su ispunjeni obavještenjima studenata na kojima je pisalo: "U šest sati navečer, ispred izraelske ambasade."

Prema libanskim novinama Al-Akhbar, istovremeno su se prema glavnom gradu iz drugih gradova kretale kolone autobusa koje su organizovali razni pojedinci i udruženja. U dogovoreno vrijeme, oko 5.000 ljudi - prema brojanju organizatora - postrojilo se ispred zgrade, koju je okruživalo jako obezbjeđenje. Nosili su slovenačke, palestinske i libanonske zastave i transparente na kojima je pisalo "Za mir i Palestinu, stojimo zajedno" i "Genocid nije samoodbrana".

U isto vrijeme, samo nekoliko metara dalje, izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar otvarao je prvu rezidentnu ambasadu režima u Sloveniji i potpisivao program saradnje u oblastima obrazovanja, nauke, kulture, omladine i sporta sa svojim slovenačkim kolegom Tonijem Kaiserom.

Preokret u Sloveniji

Nakon 16 godina na vlasti, mađarski premijer Viktor Orbán izgubio je izbore prošlog aprila od Petera Magyara, lidera stranke Tesá. Stranka je osvojila više od dvije trećine mjesta u mađarskom parlamentu. Cionistički režim je tako izgubio svog najbližeg saveznika u Evropskoj uniji, saveznika koji je više puta remetio zajednički stav Evropske unije protiv cionističkog režima.

Odluke vezane za zajedničku evropsku vanjsku politiku - poput suspenzije sporazuma o partnerstvu sa cionističkim režimom, nametanja sankcija doseljenicima ili izdavanja formalne osude - zahtijevaju konsenzus država članica. Stoga, čak i najmanja država članica Evropske unije ima moć da blokira usvajanje takvih odluka, i ona se pravno ne razlikuje od, na primjer, Njemačke.

Ali ulogu koju je ranije igrala Orbanova vlada brzo preuzima vlada slovenačkog premijera Janeza Janše. Pogotovo jer je ova vlada na konzervativnoj desnici, prati atlantistički diskurs, a njen premijer je u prošlosti imao lični odnos sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Osim toga, nova slovenačka vlada je bez ikakvih rezervi objavila svoje svrstavanje sa cionističkim režimom. Stvar koju je slovenački ministar vanjskih poslova izjavio u parlamentu zemlje na sljedeći način: Više nećemo osuđivati ​​Izrael i nećemo donositi moralni sud o njemu.

Do prije otprilike dvije godine, Slovenija je bila u potpuno suprotnom stavu. Vlada bivšeg slovenačkog premijera Roberta Goluba priznala je državu Palestinu 2024. godine i rat cionističkog režima u Gazi opisala kao genocid. Zatim, 2025. godine, izraelski premijer Benjamin Netanyahu i njegova dva ministra, Itamar Ben-Giver i Bezalel Smotrich, proglašeni su personama non grata i zemlji je uveden potpuni embargo na oružje. Slovenija je bila prva zemlja EU koja je to učinila.

Naravno, Slovenija nije izvozila značajne količine oružja u Izrael, a jedan slovenački zvaničnik u to vrijeme ismijao je tu odluku, rekavši da Izrael neće kupiti ni jednu jedinu značku od Ljubljane i da je zabrana bila samo medijski trik.

Međutim, značaj ove odluke – kojoj je sedmicu dana kasnije uslijedila zabrana uvoza iz izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama – bio je u tome što je Slovenija djelovala samostalno, ne čekajući evropski konsenzus.

Ali izbori prošlog marta doveli su Janšu na vlast. Svoj mandat premijera započeo je spuštanjem palestinske zastave sa vladine zgrade i tvrdnjom da Slovenija ne ističe zastave drugih zemalja. Zatim je odjednom poništio sve odluke prethodne vlade, tvrdeći da su te odluke nanijele ogromnu ekonomsku štetu Sloveniji.

Ovi događaji su se dogodili u vrijeme kada su se u Sloveniji vodile rasprave o mogućem miješanju cionističke kompanije "Black Cube", aktivne u oblasti privatnih obavještajnih podataka, u nedavne izbore. Rečeno je da je kompanija djelovala kroz kampanju protiv prethodne slovenačke vlade. Kampanja je uključivala korištenje anonimnih web stranica, lažnih računa i operacija krađe identiteta, kasnije je postala jedna od glavnih osovina opozicionog diskursa.

Vlada koja se ne boji ulica

Nekoliko sati prije demonstracija u srijedu, student "Alyosha Toblak" je u intervjuu za list "Al-Akhbar" naglasio: Ne možemo prihvatiti ambasadu vlade koja čini genocid.

On ističe da slovenački predsjednik i dalje zauzima stavove podrške Palestini, dok se vlada kreće u potpuno suprotnom smjeru.

Toblak smatra da ono što slovenačkog premijera vodi u ovom smjeru je kalkulacija političkih interesa, rekavši: "Postoji snažan osjećaj oportunizma u slučaju sadašnjeg premijera. Smatra da bi saradnja sa cionističkim režimom mogla biti vrlo korisna za Sloveniju."

S druge strane, neki demonstranti smatraju da su trenutni događaji svojevrsna otplata političkih dugova koji datiraju još iz perioda prije izbora.

Međutim, Toblak kaže: „Uprkos svim ovim demonstracijama, slovenačka vlada kao da ih potpuno poriče, govoreći da su ti ljudi samo ljevičari koji rade ono što ljevičari obično rade.“

Dodaje da je slovenački narod ili u lijevom ili u desnom taboru, i nije važno šta desni tabor radi, jer će ga njegova baza podržavati bez obzira na sve. Isto važi i za ljevicu. Kada se lijeva vlada suočila sa slučajevima korupcije, ljevičari su je nastavili podržavati.

Na ovaj način, Janša ne gubi ništa od svoje baze sa hiljadama protivnika na ulicama, a polarizacija političke atmosfere mu također daje široku slobodu da vodi vanjsku politiku kojoj se veliki dio društva protivi.

Toblak sažima svoju zabrinutost u jednoj rečenici: Samo se nadam da Slovenija neće postati zemlja koja sarađuje sa cionističkim režimom.

Ali ovu nadu možda neće biti lako ostvariti. Novi program saradnje koji su potpisali Saar i Kaiser također pokriva oblasti obrazovanja, nauke i mladih - upravo tri oblasti iz kojih su u protekle dvije godine započele studentske aktivnosti podrške Palestini u Sloveniji i širom svijeta.

U to vrijeme, tačnije u maju 2024. godine, studenti Fakulteta društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani zauzeli su glavnu salu univerziteta i ostali tamo sve dok univerzitetska uprava nije u potpunosti odgovorila na njihove zahtjeve. Druga grupa je također demonstrirala u luci Kopar protiv broda za koji se vjerovalo da prevozi vojni teret za cionistički režim.

U svjetlu ovog studentskog pokreta koji se proširio svijetom, Netanyahu je u aprilu 2024. godine objavio video poruku na engleskom jeziku, opisujući proteste na glavnim američkim univerzitetima kao antisemitske rulje koje preuzimaju istaknute univerzitete, upoređujući ih s onim što se događalo na njemačkim univerzitetima 1930-ih.

Zatim je u svom govoru američkom Kongresu u julu te godine poimence napao rektore Harvarda i Pennsylvanije, kao i Massachusetts Institute of Technology.

Ovi napadi su brzo doveli do praktičnih mjera, uključujući federalne istrage, prijetnje smanjenjem finansiranja i krivično gonjenje stranih studenata, sve do protjerivanja iz SAD-a.

Sada bi novo akademsko partnerstvo između Ljubljane i Tel Aviva moglo utrti put manjoj verziji istog pristupa koji bi se donio u Sloveniju. Pristup koji bi mogao početi s novom administrativnom definicijom antisemitizma koja bi uključivala kritiku cionističkog režima. To bi zatim moglo dovesti do ograničenja istraživačke saradnje i studentskih razmjena, a na kraju i do disciplinskih mjera pod krinkom zaštite jevrejskih studenata.

Ove mjere ne zahtijevaju nužno usvajanje novog zakona. Mogu se provesti samo ministarskom direktivom ili odlukom univerzitetske administracije.

Kao odgovor, dvije opozicione stranke u slovenačkom parlamentu pozvale su na ustavnu tužbu protiv Janše. Vjeruju da je Slovenija izgubila suverenitet nad svojom vanjskom politikom i da je tu politiku koristila isključivo u interesu cionističkog režima.

Međutim, ova tužba ima male šanse za uspjeh s obzirom na trenutnu većinu u slovenačkoj vladi.

Pravi i bliski test nove politike Ljubljane vjerovatno će biti prvo kritično evropsko glasanje koje zahtijeva konsenzus ili prva disciplinska odluka protiv slovenačkog studenta zbog njegovih aktivnosti u podršci Palestini.

Tada će biti jasno da li je nova Slovenija uspješna politička investicija za cionistički režim ili samo diplomatsko hvalisanje koje ne ide dalje od verbalne podrške.