Zapadna obala Jemena: Objavljeno oslobađanje zarobljenika i prekid neprijateljstava

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahl al-Bayt (AS) - ABNA - "Abd al-Qadir Mortaza", šef Nacionalnog komiteta za pitanja zatvorenika Jemena najavio je oslobađanje svih zatvorenika ove zemlje iz zatvora zapadne obale Jemena pod kontrolom Saudijske Arabije. Istovremeno, i Vrhovni politički savjet Jemena objavio je prekid sukoba u ovoj regiji.

Oslobađanje svih jemenskih zatvorenika

Morteza je u poruci na društvenoj mreži X objavio: Heroji oružanih snaga uspjeli su osloboditi sve naše zatvorenike koji su držani u zatvorima Tariq Afash na Zapadnoj obali.

Zaustavljanje sukoba na zapadnoj obali Jemena

U međuvremenu, jemensko Vrhovno političko vijeće objavilo je prekid neprijateljstava u gradovima na zapadnoj obali ove zemlje nakon protjerivanja skupova snaga povezanih sa Saudijskom Arabijom.

Ovo vijeće je u saopćenju još jednom naglasilo poštivanje svih međunarodnih obaveza u vezi sa pomorstvom u Crvenom moru i zamolilo sve one koji se brinu za sigurnost plovidbe da izvrše pritisak na Saudijsku Arabiju da zaustavi militarizaciju svojih zavisnih snaga na ovim područjima.

Al-Mashat: Nema prijetnje sigurnosti broda

Mehdi Al-Mashat, čelnik Vrhovnog političkog savjeta Jemena, također je naglasio da su oružane snage u zemlji disciplinovane i da nema izvora opasnosti po sigurnost brodarstva osim nepromišljenih akcija Saudijske Arabije.

Pozvao je sve strane da izvrše pritisak na Saudijsku Arabiju da zaustavi svoje akcije, prekine blokadu i zaustavi agresiju.

Al-Mashat je u saopćenju rekao: U oblasti sigurnosti brodara, ono što se dogodilo nije novo pitanje. Jemenske oružane snage već dugi niz godina pucaju na Crveno more.

Kontrola jemenskih snaga nad lučkim gradom Mokha

Oružane snage Jemena danas su preuzele kontrolu nad lučkim gradom Al-Mukha, koji se nalazi na istočnoj obali Crvenog mora. Ovaj grad se nalazi oko 70 km sjeverno od tjesnaca Bab al-Mandab, a ova pozicija ga čini dijelom kontrolnog sistema jednog od najvažnijih morskih prelaza na svijetu.

Strateški položaj Mokhe na brodskoj ruti

Geografski položaj priobalnog grada Al-Mukha omogućava snagama stacioniranim u ovoj oblasti da nadgledaju i osiguravaju važan dio međunarodnih brodskih linija koje prolaze od Adenskog zaljeva i Indijskog okeana do Crvenog mora i Sueckog kanala.

Ova strateška pozicija učinila je kontrolu luke Al-Mukha važnim faktorom u sigurnosnim i pomorskim jednačinama u regionu i razvoju događaja u vezi sa moreuzom Bab al-Mandab.