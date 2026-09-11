Oružje otpora nije na prodaju / Libanon neće predati ključeve svog suvereniteta

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - šejh Ahmed Kabalan, džaferijski muftija Libana, u izjavi o političkim dešavanjima u ovoj zemlji i ulozi libanonskih vladara, rekao je: "Nema potrebe da igrate ulogu cionističkog trojanskog konja u ovoj zemlji, jer je era dramatičnih akcija prošla i dovoljno je baciti kratak pogled na uništene američke baze širom regije."

Dodao je: "Današnja jednačina je fundamentalno povezana s Hormuškim moreuzom i Bab al-Mandabom, a nezavisni Libanon je fiksni princip u svakoj nacionalnoj ili bliskoistočnoj jednačini. Nacionalna volja potiče od ljudi koji se suprotstavljaju terorističkom Izraelu i žrtvuju svoju najdragocjeniju imovinu kako bi branili suverenitet ove voljene zemlje, a ne od sile koja kuje zavjeru protiv Libana, njegove sigurnosti i suvereniteta."

Šejh Kabalan, izjavivši da oružje koje garantuje suverenitet Libana nije na prodaju ili razmjenu, nastavio je obraćati se liderima svoje zemlje: „Nacionalni princip kaže da ste ili gospodari svoje domovine ili robovi cionističkih terorističkih tamničara. Mi ćemo biti samo sluge Božije, Libanon neće biti cionistički i nećemo predati ključeve nacionalnog suvereniteta nikome na ovom svijetu.“

Veliki libanonski muftija Džafari dodao je: „Svako ko vjeruje Americi je kao neko ko kupuje otrov u kutiji s lijekovima. Nećemo biti prevareni krokodilskim suzama i imamo dovoljno vjere u Boga, otpor, libanonsku vojsku i naše nacionalne sposobnosti da garantujemo najveći i najslavniji ep odbrane vrijednog suvereniteta ove zemlje koja odbija da se preda.“

Promjena ravnoteže snaga u regionu; Hormuški front je dio Libanskog nacionalnog fronta

Naglasio je: „Ravnoteža snaga u regiji se promijenila i Amerika od jučer se razlikuje od Amerike danas, a front Hormuškog tjesnaca, gdje Iran pobjeđuje, neodvojivi je dio Libanskog nacionalnog fronta. SAD i Izrael su izgubili regionalni rat zbog strateške pobjede Irana.“

Šejh Kabalan je rekao: „Ako postoji izgovor, to bi trebao biti izgovor za nelegitimni cionistički entitet, a ne za oružje plemenitog otpora koje je izvuklo Libanon iz kandži cionističkog okupatora; kada je Washington svom snagom podržavao Tel Aviv 1982. i nakon toga.“

Libanski muftija Ja’fari naglasio je: „Svakako, ono što Tel Aviv nije mogao postići svojim američko-NATO arsenalom na terenu, američka ambasada, ugušena oružjem otpora i iranskim herojstvom, neće moći postići igrom dogovora.“

Dodao je: „Naš stav je čvrst. Liban i njegov suverenitet zaštićeni su nezavisnim oružjem. Ono što se dešava u regionu stavlja Liban u središte bliskoistočne jednačine, mnogo moćnije jednačine nego što Washington ili Tel Aviv zamišljaju. Stoga će svako ko posluša savjet američke ambasade ostati bez domovine. Ostat ćemo nepokolebljivi, jer imamo najveću domovinu, Liban, i nemamo alternativu za nju.“