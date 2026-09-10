Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - pakistanski ambasador u Rusiji, Faisal Niaz Termizi, rekao je za RIA Novosti na marginama Istočnog ekonomskog foruma (EEF) u srijedu navečer: Pakistan djeluje kao iskren posrednik i za Sjedinjene Države i za Islamsku Republiku Iran.

Pakistanski ambasador, navodeći da se problemi između Irana i SAD-a „moraju riješiti dijalogom, diplomatijom i pregovorima“, naglasio je: „Nismo samo djelovali kao posrednik, već smo im i izrazili svoje iskreno mišljenje.“

Dodao je: „Uprkos nedavnoj eskalaciji napetosti u regiji, Islamabad vidi priliku da spriječi da se situacija pretvori u veliki regionalni ili čak međunarodni sukob. Vjerujemo da će se uskoro postići bolje razumijevanje između Sjedinjenih Država i Islamske Republike Iran.“

Vrijedi napomenuti da su napori Pakistana da posreduje između Irana i SAD-a doveli do Memoranduma o razumijevanju u Islamabadu u junu 2026. godine, koji je omogućio 60-dnevni pregovarački prozor za razgovor o drugim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program, otvaranjem Hormuškog moreuza i ukidanjem ilegalne američke pomorske blokade Irana i ukidanjem sankcija Iranu.

Međutim, kršenjem svojih obaveza iz Memoranduma o razumijevanju, uključujući pokušaj da se brodovima dozvoli prolaz kroz Hormuški moreuz rutom koja nije ona određena za brodski saobraćaj prema iranskim aranžmanima, te ponovljenim kršenjem nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Irana, Sjedinjene Američke Države su efektivno spriječile sprovođenje odredbi ovog dokumenta.